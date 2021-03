Philharmonisches Orchester spielt wieder vor der Porta Nigra

Page Content

In den vergangenen Jahren begeisterte das Philharmonische Orchester der Stadt Trier mit kostenfreien Picknickkonzerten, ein Geschenk des Trierer Oberbürgermeisters Wolfram Leibe an die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Trier. Nachdem im letzten Jahr die beliebte Veranstaltung aufgrund der Witterung vom Brunnenhof in die Arena Trier ausweichen musste, kehrt das Picknickkonzert 2021 im Rahmen des „Porta hoch drei“-Festivals zurück vor die Porta Nigra. Geplant sind zwei Konzerte, bei denen jeweils 500 Gäste erlaubt sind.



Im Rahmen des „Porta hoch drei“-Festivals, das von der Trier Tourismus und Marketing GmbH (ttm) und Popp Concerts organisiert wird, treten neben dem Orchester auch Sängerinnen und Sänger des Trierer Theater-Ensembles am Sonntag, 20. Juni 2021, unter freiem Himmel auf. Die Konzerte finden um 15 und 19 Uhr statt. Generalmusikdirektor Jochem Hochstenbach und seine Musikerinnen und Musiker sind froh, dass sie in diesem Jahr wieder ein buntes, musikalisches Programm auf der Rundbogenbühne vor dem Trierer Wahrzeichen spielen können.

Kostenfreie Tickets – Platzreservierung notwendig

Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie und der nicht absehbaren Entwicklung bis zum Zeitpunkt des Picknickkonzertes im Juni 2021 sind unterschiedliche Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen in enger Abstimmung mit dem Ordnungsamt Trier getroffen worden. So ist etwa die Besucherkapazität aktuell auf 500 bestuhlte Plätze begrenzt, wobei maximal vier Personen aus zwei unterschiedlichen Haushalten zusammensitzen dürfen. Nach aktuellem Stand können die Besucherinnen und Besucher einen Picknickkorb mitbringen. Je nach Entwicklung der Corona-Pandemie ist auch eine Verlegung der Veranstaltungen ins Trierer Amphitheater möglich. Im Vorfeld der Veranstaltungen werden die Besucherinnen und Besucher rechtzeitig über die dann geltenden Hygieneregeln informiert.

Tickets

Start Vorverkauf für „Picknickkonzert - Philharmonisches Orchester der Stadt Trier“ 2021:

Freitag, 12.03.2021, 10 Uhr

Ticketplattformen / VVK-Stellen:

Tourist-Information Trier (täglich geöffnet von 10 bis 17 Uhr), An der Porta Nigra, 54290 Trier, E-Mail: info@trier-info.de, Telefon: +49 (0)651-978080;

www.ticket-regional.de, www.kartenvorverkauf-trier.de.

Die Tickets für die Picknickkonzerte sind kosten-/ gebührenfrei. Bei jeder Ticketreservierung muss der vollständige Name, die eigene Adresse und eine gültige Telefonnummer angegeben werden.

Hygienekonzept

Im Vorfeld der Picknickkonzerte werden die Veranstalter rechtzeitig über die aktuell geltenden Hygiene- und Abstandsregeln informieren. Es können maximal vier Personen aus zwei unterschiedlichen Haushalten zusammensitzen. Auf dem Gelände gilt grundsätzlich Maskenpflicht. Inwiefern auf dem Sitzplatz eine Maskenpflicht bestehen wird, hängt von den Hygiene- und Abstandsregelungen ab, die zum Zeitpunkt der Picknickkonzerte gelten.









Foto: Simon Engelbert / Photogroove