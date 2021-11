Diversität und ihre Ausprägungen

Page Content

Foto: Blackgate Media



In „Out of Range“ treffen sechs Tänzerinnen und Tänzer aus vier Nationen aufeinander und erforschen gemeinsam mit den Choreografen Saeed Han​​i Möller​ und Giovanni Zazzera den Begriff „Diversity“. Dieser wird oft schlicht mit dem Begriff der „Vielfalt“ übersetzt. Dahinter steckt jedoch viel mehr: ein gesellschaftspolitisches Konzept, das für einen wertschätzenden, bewussten und respektvollen Umgang mit Verschiedenheit und Individualität steht. „Es geht uns nicht darum, eine äußerlich besonders diverse Besetzung als Sinnbild für Vielfalt auf die Bühne zu stellen. Dies wäre zu banal und würde der Tiefe des Themas nicht gerecht werden. Wir wollen vielmehr Diversität und deren zahlreiche Ausprägungen durch die Mittel der Bewegung und der Choreografie zum Ausdruck bringen“, so Saeed Hani Möller.

Die Auswahl der Tänzerinnen und Tänzer war in Zeiten der Pandemie eine besondere Herausforderung. „Wir konnten nicht, wie sonst üblich, eine Live-Audition in Trier oder Luxemburg durchführen, sondern mussten die sechs Tänzerinnen und Tänzer, aus über tausend Bewerbungen mit Hilfe einer Online-Audition auswählen“, beschreibt Giovanni Zazzera die Suche nach der bestmöglichen Besetzung. Esther Moreno Suarez (Spanien), Juliette Tellier (Frankreich), Mario Gonzalez (Spanien), Gabriel Lawton (Australien), Kenji Shinohe (Japan) und Erick Odriozola (Spanien) überzeugten die beiden Choreografen schlussendlich am meisten. Für fast alle ist die Zusammenarbeit die erste Erfahrung mit Nacktheit auf der Bühne. Wie in den meisten bisherigen Stücken Hani Möllers, spielt diese neben der kraftvollen Bewegungssprache auch in „Out of Range“ eine wichtige Rolle: „Nach 26 Jahren in einer syrischen Gesellschaft, in der Nacktheit immer mit Scham und Sünde in Verbindung gebracht wurde, schätze ich hier in Deutschland die künstlerische Freiheit. Dank ihr können meine Tänzerinnen und Tänzer nackt sein, wenn es die Dramaturgie verlangt“, so Hani Möller.

Tickets für „Out of Range –The Art of Diversity" am 18.12.2021 um 20:00 Uhr in der Arena Trier gibt es im Vorverkauf bei Ticket Regional und Ticketmaster. Die Veranstaltung findet unter 2G-Bedingungen statt.