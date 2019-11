Page Content

​​​Das Festival für aktuelle Klangkunst präsentiert zum 20. Jubiläum ein umfangreiches Programm, das die verschiedenen Positionen zeitgenössischen Schaffens widerspiegelt. Dazu gehören unter anderem Uraufführungen, Workshops für Schüler und eine Klangkunstausstellung. Das Opening 20 will vom 6. bis 9. Februar 2020 zeigen, dass zeitgenössisches Musikschaffen auch dem Visuellen verpflichtet sein kann: "Bild, Handlung, Licht und Klang verschmelzen zu einer Einheit," so Bernd Bleffert und Thomas Rath (Künstlerische Leitung) über das Konzept der kommenden Ausgabe des Festivals.



Den Auftakt gestaltet das Vokal-Ensemble Vox Nostra am Donnerstag, 6. Februar 2020, in den Thermen am Viehmarkt. Expanding Time ist eine Konzertperformance für Gesang, Bassflöte, Sprechstimme und Steinharfe mit geistlichen Melodien von Hildegard von Bingen und aus dem Regensburger Codex St. Emmeram von 1440.



Freitags geht es in der Tuchfabrik weiter im Programm: Dort wird die Klangkunstausstellung Open-Expo "Wer Spricht?" eröffnet. Es handelt sich dabei um Hörinstallationen des Liquid Penguin Ensembles, dessen Künstler später auch die Konzert-Performance Cyfre präsentieren. Das JugendEnsemble Neue Musik Rheinland-Pfalz/Saar stellt unter der Leitung von Walter Reiter das Programm Light is Calling vor. Den Abschluss des Freitagabend bestreitet das Ensemble Musikfabrik mit Rrrrrrr... und anderes von Mauricio Kagel, wo neben Solostücken und traditionellen Kammermusikwerken auch eine neue Realisierung Kagels berühmt-berüchtigter Bildpartitur Ludwig van von 1970 gespielt wird.



Das Samstags-Programm beginnt mit Karlheinz Stockhausens Mantra, interpretiert von Itxaso Etxeberria (Klavier), Xi Chen (Klavier) und Emanuel Wittersheim (Klangregie). Während Teilnehmer der Winterakademie Duisburg ihre Werke im Angela Merici Gymnasium präsentieren, spielt die koreanische Klarinettistin Heni Hyunjung Kim in der Tufa ihr Programm Sonorous Body.



Das Liquid Penguin Ensemble zeigt auch am Sonntag wieder sein Können mit der experimentellen Installation Gras Wachsen Hören. Im Angela Merici Gymnasium entsteht eingebettet in die Musik Antoine Beugers und in Elemente japanischer Gagaku-Musik eine Traumlandschaft, die auf die unterschiedlichen Jahreszeiten verweist. Das Museum am Dom lädt zu einer Vorstellung der Kasseler Pianistin Ji-Youn Song, die in einer Uraufführung die neue Komposition Das Andere, Inneres von Kunsu Shim in Verbindung mit der a-Moll Sonate (D 784) von Franz Schubert bringt.



Weitere Informationen zum Programm des Opening 20 und zu den Schüler-Workshops finden sich unter opening-festival.de.







