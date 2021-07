Meinungen, Erfahrungen und Anregungen zur Klimakrise

Page Content

​Wie stark fühlen sich die Triererinnen und Trierer von der Klimakrise betroffen? Welche Rolle spielt Klimaschutz in ihrem Alltag? Welchen Verbesserungsbedarf gibt es bei den Themen Energie und Mobilität?



„Wir möchten mehr über die Meinungen und Erfahrungen der Einwohnerinnen und Einwohner wissen, denn in den kommenden Monaten werden wir für die Stadt Trier ein Klimaschutz-Konzept erstellen, in das wir deren Anregungen mit einfließen lassen möchten“, erklärt Klimaschutzmanagerin Julia Hollweg. Unterschiedliche Maßnahmen für den Klimaschutz und zur Anpassung an den Klimawande​l können bewertet werden. Die Umfrage erfolgt selbstverständlich anonym.

Die Umfrage kann online unter www.umfrageonline.com/s/KlimaschutzTrier aufgerufen werden und wurde zudem in der Rathaus Zeitung vom 13. Juli veröffentlicht. Für Rückfragen steht die Stabsstelle unter der Mailadresse klimaschutz@trier.de gerne bereit.



Foto: Pexels / Markus Spiske