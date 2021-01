Online-Gesprächsrunde zum Lieferkettengesetz

Page Content

​Trier. ​Mit dem langersehnten Jahreswechsel stehen wohl für alle von uns große Hoffnungen ins Haus. Hoffnungen auf ein einfacheres, in vielen Belangen ruhigeres Jahr als zuvor – und auf positive Entwicklungen angesichts der Krisen und Probleme aus 2020. Diese Hoffnung gilt für viele auch für die Verabschiedung eines wirksamen Lieferkettengesetzes in Deutschland. Nachdem eine Entscheidung über den Entwurf des Gesetzes weiter aussteht, soll bereits der Januar Klarheit bringen, wann der ursprünglich von Gerd Müller und Hubertus Heil angestoßene Prozess Früchte trägt. Die Lokale Agenda 21 Trier fordert ein wirksames Gesetz, welches zivilrechtliche Haftung und eine angemessene Betriebsgröße klar in den Vordergrund stellt.

Deshalb möchte die Lokale Agenda am 19. Januar 2021 ab 18:00 Uhr über dieses Anliegen mit Vertreter:innen von Bündnis 90 / Die Grünen, SPD, CDU und DIE LINKE sprechen. In einer Online-Gesprächsrunde kommen ein:e Vetreter:in von Bündnis 90 / Die Grünen, Sven Teuber (MdL), Andreas Steier (MdB) und Melanie Wery-Sims (Spitzenkandidaten der rheinland-pfälzischen Linken für die Landtagswahl 2021) zu Wort und beantworten Fragen rund um das Lieferkettengesetz und die entsprechenden Positionen ihrer Partei. Wer dabei sein und Fragen oder Anregungen in die Runde einbringen möchte, kann sich ab sofort unter www.la21-trier.de/lkg oder per Mail an redaktion@la21-trier.de anmelden. Die Zugangsdaten zum Gespräch werden nach erfolgter Anmeldung mitgeteilt.

Veranstalter der Gesprächsrunde sind die Lokale Agenda 21 Trier und der Arbeitsbereich Fair Trade des Dekanats Trier, mit Unterstützung des regionalen Fa​​chpromotors öko-soziale Beschaffung beim BUND Koblenz. Weitere Infos zur Initiative Lieferkettengesetz stehen unter www.lieferkettengesetz.de ​zur Verfügung.​