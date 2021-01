Page Content

Das Projekt "Der Online Bürgerslam: Trier West eine Stimme geben - jeder Mensch wir er kann" hat sich zum Ziel gesetzt, den Bewohner:innen des westlichen Stadtteiles "eine Stimme zu geben", ihnen die Gelegenheit zu geben, sich inhaltlich mit der Zukunft ihres Stadtteils auseinander zu setzen und ihr Statement in Form eines kleinen Films zu verfassen: So entstand der Online BürgerSlam.



Aus dem ursprünglichen Präsenzprojekt (geplant waren Diskussionsrunden und Workshops) wurde ein Online Format: ein Online Video Slam. Dieses besondere Angebot für Menschen aus einem der dynamischsten Stadtteile Triers geht nun in die zweite Runde.



Eine ganze Reihe von Fragen steht dabei im metaphorischen Raum: Was bewegt die Bewohnerinnen und Bewohner aus Trier-West besonders? Wo drückt der Schuh? Worauf hoffen die Menschen? Wie empfinden sie die Bauvorhaben in der Luxemburgerstraße? Was würden die Leute vom Westufer anders machen? Wie lebt es sich in Trier-West mit und im Lockdown?



Diese und viele andere Fragen und vielleicht auch mögliche Antworten können, dürfen, sollen in ein kurzes Videostatement gepackt werden (max. 3 Minuten). Die "besten" Statements werden honoriert.



Auf der Facebook-Seite "Online Bürger Slam Trier West" (@trierwestslam) gibt es nicht nur weitere Informationen zum Bürger Slam sondern auch wertvolle Tipps für das eigene Statement.



Der Einsendeschluss ist am 24. Januar. Der finale online Slam-Termin werde zeitnah bekanntgegeben. Ei​nsendungen und Infos können via Facebook an @trierwestslam oder per Mail an kultur@kulturraumtrier.de gesendet werden​​.





​

Foto: Pexels / CoWomen