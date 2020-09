Page Content

​Im September ist es endlich soweit und "My Urban Piano" hält Einzug in Trier. Initiiert wird dieses besondere, musikalische Erlebnis vom 11. bis 27. September 2020 von dem gemeinnützigen Trierer Unternehmen Kulturkarawane und dem Pianohaus Hübner.

Das Konzept ist so simpel wie genial: Zahlreiche bunt gestaltete Pianos – natürlich frisch gestimmt und einsatzbereit - werden im Trierer Stadtgebiet frei zugänglich aufgestellt. Rund um die Veranstaltung wird es zudem besondere Events geben und es erwarten die Zuhörer:innen Konzerte bekannter Musiker:innen an liebevoll ausgesuchten Plätzen.

"My Urban Piano Trier" ist gelebte Bürgerbeteiligung nicht nur musikalischer, sondern auch visueller Art: Alle Pianos wurden von Künstlerinnen und Künstlern, von gemeinnützigen Institutionen und weiteren Kreateur:innen in liebevoller Handarbeit bemalt und gestaltet. Man darf also in vielerlei Hinsicht auf dieses schöne Event gespannt sein, denn der Kreativität sind hier absolut keine Grenzen gesetzt.



Aufgrund der aktuellen Corona Verordnung bestehen Einschränkungen zum geplanten Verlauf. So können die Pianos nur mit anwesendem Personal geöffnet sein. Für geplante "Open Hours" sucht die Kulturkarawane freiwillige Helfer:innen. Weiterhin werden Musiker:innen gebeten sich bereits ab sofort für eine Piano Spielzeit zu registrieren. Interessierte können sich unter www.myurbanpianotrier.de informieren und anmelden.





Foto: Victor Beusch