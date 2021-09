Frühstück mit Ausblick und Musik

Page Content

​Ein gemütlicher Brunch mit den Liebsten: Es gibt kaum entspanntere Wege, in den Sonntag zu starten. Dieser Meinung waren auch die Trierer und Triererinnen lange Zeit und machten den Sonntagsbrunch zur Tradition. Vor allem in den 90er-Jahren gehörte er fest zum Repertoire vieler Lokale. In der Zwischenzeit etwas in Vergessenheit geraten, feiert der Sonntagsbrunch in den letzten Jahren sein wohlverdientes Comeback.

Auch die Villa Weißhaus, thronend auf den Sandsteinfelsen über Trier, hat es sich nun auf die Fahne geschrieben, dieser geselligen Tradition neues Leben einzuhauchen. Ein Sortiment von frischen Früchten bis hin zu luftig-krossen Brötchen und Croissants lässt dabei jedes Frühstücks-Herz höher schlagen. Für den ganz besonderen Start in den Tag ist pro Person auch ein Glas Sekt oder Orangensaft inklusive. Und damit auch Langschläfer:innen ohne klingelnde Wecker in den vollen Brunch-Genuss kommen, ist das Frühstücks-Buffet​ jeden Sonntag von 10:00 Uhr bis 14:30 Uhr geöffnet.

Doch was ist noch besser als ein gemütlicher Brunch mit den Liebsten? Ein gemütlicher Brunch mit den Liebsten und Live-Musik​, natürlich. Deshalb hat die Villa Weißhaus am 19. September die Musiker:innen Homberg&Schmitt feat. C. Pagliarini eingeladen. Mit 88 Tasten und zwei Stimmen interpretieren Peter Homberg (Gesang / Cajon), Concha Pagliarini (Gesang) und Manfred Schmitt (Piano) bekannte Songs aus Pop und Rock und treffen damit genau den Nerv der Zeit.

Wer jetzt auch Lust auf ein ausgedehntes Frühstück mit außergewöhnlichem Ausblick (mit oder ohne musikalische Begleitung) bekommen hat, darf unter bit.ly/3​pxT0fl einen Platz reservieren. Oder zwei. Oder gleich genug für die ganze Familie.