Für Triererinnen und Trierer ist das Altstadtfest ein wichtiger Termin im Veranstaltungskalender. An drei Tagen im Sommer verwandelt sich die Innenstadt in eine Festmeile mit Livemusik und kulinarischen Angeboten. Dieses Mal ruft die ttm zum ersten Mal zu einem Gestaltungswettbewerb auf: gesucht werden kreative Motive für Plakate und Flyer. Möglich sind zum Beispiel Fotos, Illustrationen, Collagen oder Drucktechniken. Aus allen Einsendungen wählt eine Jury aus Vertretern von Kultur und Politik das Gewinnermotiv aus. Mitglieder der Jury sind Oberbürgermeister Wolfram Leibe, Prof. Anna Bulanda-Pantalacci vom Fachbereich Gestaltung der Hochschule Trier, der Organisator der Kiez Street Trier Klaus Tonkaboni, Helmut Leidendecker von den Leiendecker Bloas und Norbert Käthler, Geschäftsführer der ttm. Der Gewinner darf sich über ein Preisgeld in Höhe von 500 Euro freuen.