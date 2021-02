Phase 1 fast ausverkauft

Page Content

„Auch weiterhin könnte kaum etwas treffender sein als unser diesjähriges Festivalmotto 'die Zukunft ist so schön vakant …' (Thees Uhlmann). Und auch das gemeinsam mit der Kaufmännischen Leiterin Lilian Erbel entwickelte mehrstufige Veröffentlichungskonzept erweist sich in der komplexen Situation als genau richtig. Wir können so den geltenden Verordnungen entsprechend einfach unsere Veranstaltungen anpassen und bei der Disposition der Konzerte wirklich gestaltend agieren, anstatt nachträglich auf veränderte Rahmenbedingungen reagieren zu müssen. In der Phase 2 darf sich das Publikum u.a. auf einige kammermusikalische Highlights an beliebten Festivalorten freuen“, so Tobias Scharfenberger, Geschäftsführender Intendant.



In der Planung überzeugt das moselmusikfestival 2021 außerdem mit innovativen, pandemietauglichen Konzertformaten, die im letzten Sommer bereits erfolgreich erprobt und diesjährig noch einmal weiterentwickelt wurden. So wird das „RollingTones“-Mobil, ein „fahrendes Musikzimmer“ bestehend aus einer Anhänger-Bühne, im Sommer unter anderem finnischen Tango, Singer-Songwriter-Tonkunst oder das „Amstel Radio“, ein Programm, bei dem das Publikum bei der Wahl der gespielten Stücke mitentscheiden darf, an verschiedenste Orte der Moselregion speditieren.

Auch das „Freiluft“-Wochenende in den Moselauen von Bernkastel-Kues am 30. und 31. Juli 2021 verspricht mit Michelle David & The Gospel Sessions sowie der Liedermacherin Fee Badenius und ihrer Band ein erstklassiges Programm unter freiem Himmel.

Des Weiteren lädt das Festival im Format „Kopfhören“ zu „Schöpfungs-“ und „Gruselmomenten“ ins Moselkino Leiwen sowie auf das Gelände der Alten Wollfabrik nach Moselkern ein. Abgestimmt auf die außergewöhnlichen Kulissen erklingt hierbei über Kopfhörer ein ausgeklügeltes Zusammenspiel von Musik und

Text, gesprochen von der Schauspielerin Katja Heinrich, während das Publikum in individuellem Tempo die sensuelle Vielgestaltigkeit der Umgebung erkundet.

Für den Schlussakkord „HEAR EYES MOVE. Dances with Ligeti" am 3. Oktober 2021 konnte zudem die international gefeierte Luxemburger Pianistin Cathy Krier gewonnen werden. Sie wird der Tanzcompany der Wittlicher Choreographin Elisabeth Schilling mit den äußerst anspruchsvollen Ligeti-Etüden die Klangkulisse für einen außergewöhnlichen, Musik und Tanz neu fusionierenden Abend bereiten.



Tickets



Weitere Informationen und Tickets zu allen Veranstaltungen online unter www.moselmusikfestival.de​, an allen Vorverkaufsstellen von Ticket-Regional oder telefonisch unter 0651 97 90 777.

Für bereits ausverkaufte Veranstaltungen gibt es die Möglichkeit, sich über die Website des Festivals in Wartelisten einzutragen, da je nach Pandemieentwicklung noch weitere Platzkontingente freigeschaltet werden.







Foto: Artur Feller