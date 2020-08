Page Content

​​​Unter dem Titel in Bewegung bietet das Mosel Musikfestival in der Saison 2020 ein kreatives Programm an, das dem Publikum nicht nur pure Hörerlebnisse verspricht, sondern durch visuelle Inszenierungen und begleitende künstlerische Projekte einen ganz besonderen Rahmen erhält. Kopfhören und RollingTones heißen zwei der Festival-Elemente, die für den Sommermonat August entwickelt wurden und spielerisch mit ganz aktuellen Themen, wie dem Erleben von Nähe und Distanz umgehen. In den kunstvoll illuminierten Räumen der ehemaligen Abteikirche St. Maximin und dem Rheinischen Landesmuseum sowie im Brunnenhof kann das Publikum Musik live oder digital genießen – und sich dabei wohl und sicher fühlen. Die Programme sind auf 60 Minuten begrenzt; dafür werden sie oftmals zwei- oder dreifach je Veranstaltungstag angeboten, um mehr Besuchern den Zugang zu ermöglichen und gleichzeitig die bestehenden Pandemie-Vorschriften einzuhalten.

Kopfhören: Digital und zugleich Live



Ein Live-Erlebnis ohne Live-Musik – geht das überhaupt? Mit Kopfhören beschreitet das Mosel Musikfestival 2020 neue Wege. Die Festivalmacher verknüpfen die digitale Audio-Welt mit Live-Inszenierungen an außergewöhnlichen Orten. Ob inmitten römischer Geschichte oder in einer Kirche, die heute als Turnhalle dient und ein antikes Gräberfeld beherbergt: Musik und Texte erlebt das Publikum über Audioguides, die leihweise zur Verfügung gestellt werden. Die Räume sind mit Licht stimmungsvoll in Szene gesetzt, während sich die Besucher durch diese bewegen können. Und schon kann das Kopfhören beginnen: Was sieht man, wenn man hört – und was hört man, wenn man sieht?​





Als RollingTones rollt ein Musikzimmer auf Rädern heran

Ein fahrendes Musikzimmer bietet in dieser Saison die Bühne für die Künstler. Ein eigens für das Mosel Musikfestival ausgestatteter Anhänger wird vor den außergewöhnlichen Kulissen der Abteikirche St. Maximin , im Schlosspark Kürenz und dem Brunnenhof halt machen und ist Fixpunkt für besondere Konzerterlebnisse.









Schüler und Studierende zahlen nur den halben Preis. Für Studierende der Trierer Hochschulen besteht die Möglichkeit, das Kultursemesterticket DiMiDo zu nutzen.