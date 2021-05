Damit der Müll nicht ausufert

Page Content

​Im vergangenen Jahr fand das 1. MoselCleanUp statt. Mit vollem Erfolg: Über 80 Gruppen haben in rund 50 Kommunen zwischen 5000 und 6000 Menschen aktiviert. Am Ufer der Mosel wurden über 50 Tonnen Müll gesammelt - Müll der nicht mehr in den Rhein und damit in das Meer fließen kann. Die erfolgreiche Aktion soll in diesem Jahr also fortgesetzt werden.

Am Samstag, 11. September 2021, findet von 10:00 bis 13:00 Uhr das 2. MoselCleanUp statt. Die Vorbereitungen dafür laufen bereits auf Hochtouren. Mit Stefan Ernst und Louis-Phillip Lang wurden zwei „Flussbeauftragte Mosel“ ernannt, die sich um alle organisatorischen Belange kümmern. Dazu gehören zum Beispiel Absprachen mit den Kommunen bzw. den kommunalen Müllentsorgern, die Bereitstellung von Materialien wie Müllsäcke und Handschuhe oder die Organisation von Werbebannern.



Die Notwendigkeit, CleanUps zu veranstalten, ist größer denn je - gerade in Pandemie-Zeiten. So zeigt sich inzwischen, dass es sogar eine bestimmte Sorte Corona-Müll gibt: immer häufiger finden sich am Flussufer alte Masken und Verpackungsmaterialien aus dem To Go-Geschäft und dem verstärkten Online-Handel. ​



Vereine, Organisationen, Institutionen und Unternehmen, die beim 2. MoselCleanUp dabei sein wollen, können sich ab sofort über die Website www.moselcleanup.org anmelden.

Natürlich findet die Veranstaltung unter Respektierung der dann gültigen Corona-Vorgaben statt. Müllsammeln unter freiem Himmel ist aber heute schon möglich, wenn man die Abstands- und Hygiene-Regeln einhält.



Parallel zum MoselCleanUp steigt am 11. September ein großer CleanUp am Rhein und seinen Nebenflüssen Ruhr, Main, Lahn, Nahe, Selz, Neckar, Kinzig und Wiese.

Foto: Pexels / Matej Čerkez