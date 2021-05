Modellprojekt mit Kapverden vorgeschlagen

Page Content

OB Wolfram Leibe (l.) im Gespräch mit dem kapverdischen Botschafter Emanuel Henrique Semedo Duarte (r.) und Patrick Peukert von den Stadtwerken Trier. Der Botschafter zeigte sich bei der Besichtigung des Hauptklärwerks interessiert an der Abwasserwirtschaft der Stadt. (Foto: Stadtwerke Trier)​

Bei einem Arbeitsbesuch von Emanuel Henrique Semedo Duarte, Botschafter von Kapverden in Deutschland, stand vor allem der Austausch über die Wasserversorgung auf der Agenda. Die Visite fand im Rahmen der lokalen Ausgestaltung der UN-Agenda 2030 statt, die in Trier mit dem „Aktionsplan Entwicklungspolitik“ seit mehreren Jahren in konkreten Projekten umgesetzt und durch die städtische Agenda-Koordinatorin Elisa Limbacher im Büro des Oberbürgermeisters bearbeitet wird. Semedo Duarte zeigte sich bei der Besichtigung des Trierer Hauptklärwerks sehr interessiert an der städtischen Abwasserwirtschaft. Stadtwerke-Geschäftsführer Arndt Müller erklärte dem Gast, wie durchdacht und verzahnt die Themen Abwasseraufbereitung, Energiegewinnung und Umweltschutz in Trier funktionieren. SWT-Mitarbeiter Patrick Peukert führte die Delegation über das Gelände in Trier-Nord und durch die Stationen im Gesamtprozess.

Für den Besucher war es besonders interessant, zu erfahren, welche Vorteile der Einsatz der Künstlichen Intelligenz im Bereich der Abwasseraufbereitung haben kann. Neben der Einführung in die Verfahren der Wasseraufbereitung erhielt Duarte auch einen Einblick in den Energie- und Technikpark von Stadt und Stadtwerken. Nach den fruchtbaren Gespräche mit den SWT gibt es Überlegungen, ein gemeinsames Modellprojekt auf den Kapverden aufzunehmen. Der Inselstaat liegt im Atlantik, rund 570 Kilometer vor der Westküste Afrikas. Dort leben rund 550.000 Menschen.

Der Botschafter unterstrich im abschließenden Austausch mit OB Leibe, den ausdrücklichen Wunsch gemeinsamer künftiger Projekte im Kontext kommunaler Infrastruktur. Initiiert wurde dieser Austausch durch Dr. Maria de Jesus Duran-Kremer aufgrund jahrzehntelanger Kontakte in diesem Bereich.