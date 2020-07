Ein optimistischer Blick auf die Globalisierung

Page Content

​​Nach dem Tod seiner Ehefrau macht der chinesische Koch Cheng (Chu Pak Hong) sich auf den Weg in ein abgelegenes Dorf in Finnland, um einen alten Freund zu treffen. Allerdings scheint dort niemand seinen Freund Fongsong zu kennen. Nichtsdestotrotz beginnt Cheng dort in einem Restaurant zu arbeiten und begeistert die Einwohner:innen mit seinen chinesischen Spezialitäten. Er bringt dadurch zwei sehr unterschiedliche Kulturen zusammen und wird schnell ein beliebtes Mitglied der Gemeinschaft. Allerdings ist seine Aufenthaltsgenehmigung in Finnland befristet.



Eine wichtige Rolle spielt auch die Besitzerin des Restaurants, Sirkka (Anna-Marja Tuokko). Sirkka und Cheng sind zwei tief verletzte Menschen, die nun beim Kochen und Essen beginnen ihre Wunden zu heilen.





Natürlich gibt es in diesem Film einige Culture-Clash-Momente: Mehrfach versucht Cheng finnische Worte auszusprechen, was ihm nicht gelingt. Von zwei kauzigen Männern wird er mit in die Sauna genommen, ja, sogar Tango lernt er. In Master Cheng in Pohjanjoki geht es jedoch nicht um einen Witz auf seine Kosten, er ist nicht das „exotische Objekt“, vielmehr ist in allem eine vorsichtige Neugier und Annäherung zu erkennen. Es geht dem Regisseur Mika Kaurismäki nicht um den Clash, sondern um das Verbindende der Gegensätze von Stadt und Land, chinesischer Kultur und finnischer Kultur. Die Globalisierung zeigt in diesem Fall eindeutig ihre positiven Seiten.



Chu Pak Hong erzielte erst 2019 mit dem Drama My Prince Edward​, einem Hong Kong Drama, seinen Druchbruch. In diesem Zuge wurde er für die Taiwanesischen 56th Golden Horse Awards als Beste Hauptrolle nominiert. Neben Chow Yun Fat und Andy Lau sind in der westlichen Hemisphäre nur wenige Hong Kong Schauspieler bekannt, das könnte sich auch dank Chu Pak Hong ändern.





Kino.de gibt dem Werk 5 von 5 Sternen ​und der NDR schreibt der Film sein ein "anrührendes Plädoyer für die Völkerverständigung." Zudem wurde Master Cheng ind Pohjanjoki​auf den 61. Nordischen Filmtagen​ in Lübeck mit dem Publikumspreis ausgezeichnet.

