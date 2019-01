Männer sind faul, sagen die Frauen

Page Content

Unermüdlich berichtet Mario in seinem zweistündigen Programm von seinem Beziehungsalltag. Dieses Mal bekommt allerdings nicht nur seine Freundin ihr Fett weg, auch seine Mutter und sein pubertäres Patenkind werden aufs Korn genommen. Wo Mari​o Barth draufsteht, ist eben auch Mario Barth drin. Er erzählt detailgetreu vom neuen Smartphone der Schwiegermutter, dem gemeinsamen Urlaub mit dem 16-jährigen Patenkind und warum das Anbringen einer neuen Lampe schließlich auch eine neue Decke notwendig gemacht hat. Eine Anekdote reiht sich an die nächste. Mit dieser Masche kann der mehrfache Comedypreis-Träger im ​​​nächsten Jahr immerhin schon auf ganze zwanzig Jahre erfolgreicher Bühnenerfahrung blicken.

Wer den Mann, der bereits Stadien gefüllt hat live erleben will, kann ​jetzt noch Tickets ergattern.

​Foto zVg: Veranstalter