Ein weihnachtlich-unweihnachtliches Fest

Wenn die Heizpilze aus dem Boden sprießen und im Supermarkt der Lebkuchen Einzug häl... - nee, Moment, das passiert ja schon im September. ​Wenn also in der Innenstadt vor lauter Weihnachtsmarkt und Weihnachtsshoppern kein Durchkommen mehr ist, dann weiß man, dass jetzt die besinnliche Zeit des Jahres begonnen hat. Und bevor man die Besinnlichkeit in Anbetracht von Konsumwahn, überhöhten Ansprüchen und im besten Fall nur anstrengenden Familienfeiern völlig über Bord wirft, gibt es in Trier noch einmal die Gelegenheit mit den Liebsten zu feiern. Mambo Schinki, "die Lieblingskultfigur deiner Lieblingskultfigur, Orgelvirtuose & inoffizieller, interkultureller Botschafter der luxemburgischen Liebe" hat sich etwas einfallen lassen​: Mambo's Frohlocken - Das Weihnachtsmusical!



Er hat die Köpfe mit dem who-is-who der Trierer Kiez-Mischpoke zusammengesteckt und ein herrlich weihnachtlich-unweihnachtliches Event am 21. Dezember 2019 in der Europäischen ​Kunstakademie auf die Beine gestellt. Neben Mambo Schinki stehen drinnen Die Viezbuxen, D'Halunken, The Valemakers, Oakhands und Liebe 3000 auf der Bühne, bevor das luxemburgische DJ-Urgestein Dr. Gonzo den Abend mehr oder weniger besinnlich ausklingen lässt. Währenddessen gibt es draußen entspannte Kiez-Atmosphäre mit weihnachtlichem Streetfood, Winzer-Glühwein von Carlsfelsen und einen weihnachtlich-alternativen Musikmix vom Belichta aka. Beschalla.



Die Tickets im Vorverkauf sind auf 150 Stück begrenzt und kosten 15,00 Euro. Vorverkaufsste​llen sind Herrlich Ehrlich, De Winkel, Hygge, Der Daddy, Täglich und De Gudde Wellen​ in Luxemburg.





Fotos: Der Belichta