Die Kojoten rufen zum Tanze!

​Malaka Hostel – der Name steht nicht nur für ein griechisches Schimpfwort, sondern für einen bunten Mix aus Ska, Polka, Balkan-Beats, Rockriffs, Gipsy-Swing, Folk und griechischem Rebetiko. Die sechs Freiburger und selbsternannten Weltenbummler beschlossen ihre Geschichten, Reisen und Erlebnisse in Liedern zu erzählen und gemeinsam zu zelebrieren. Daraus entstanden folkloristische Songs mit groovenden Beats, unterstützt von Trompeten und Mundharmonika.

Bei dem Fusion-Festival durfte Malaka Hostel bereits auf der Bühne stehen und jetzt ist die Band auf Release-Tour für ihr neues Album Dizko Fatale. Das wird am dritten Mai veröffentlicht und sogar von der Initiative Musik der Bundesregierung mitfinanziert. Die gleichnamige Single gibt es schon seit dieser Woche zu hören und wer Myron Manson, Tatán Gonzalez Luis, Mr. W.bass, Holger Gainsburg, Grischa und Jonathan live erleben will, hat kommenden Donnerstag um 20:00 Uhr in der Tufa die Gelegenheit dazu.





Foto: Tobias Krahl