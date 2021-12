Page Content

​Am vergangenen Mittwoch, 8. Dezember 2021, luden Leprous zu einem gemeinsamen Rückblick durch 20 Jahre Bandgeschichte. Im Rahmen ihrer 20th Anniversary Tour machte die norwegische Progressive Metal Band auch in der Rockhal in Luxemburg Halt und lud sich dazu das ebenso norwegische Instrumental-Duo Aiming for Enrike und ​die finnischen Prog-Metaller von Wheel als Unterstützung ein.



Nachdem der Support die Zuschauer*innen standesgemäß aufgewärmt hatte, begann Leprous eine musikalische Zeitreise durch die vergangenen 20 Jahre: Aus den bis dato sieben Alben der Band wurden im Laufe des Abends je zwei Songs vorgestellt. Passend dazu wechselte auch der Backdrop, der sowohl die jeweiligen Albumcover als auch Fotos aus der Historie der Band zeigte. Für einige Songs kam - sehr zur Freude eingefleischter Fans - auch der ehemalige Drummer von Leprous dazu, um die aktuelle Besetzung zu ergänzen. Auch einen Trompeter hatten sich die Norweger als Gast dazu geladen.



Wer sich im Genre auskennt, weiß, dass auch 7-minütige Songs keine Seltenheit sind - dementsprechend standen Leprous dann auch satte zwei Stunden auf der Rockhal-Bühne, bis sie ihre Fans in den Abend entließen.

In der Foto-Galerie weiter unten findet ihr eine Menge toller Konzertfotos von Wheel und Leprous, für uns aufgenommen von Jenna Theis​.