Open Airs in Amphitheater, Queergarten und Nell's Park

„Lautstark für Trier“ vom 24. bis 27. Juni 2021: Regionale Berufsmusiker*innen spielen im Amphitheater



Kooperationspartner: Trier Tourismus und Marketing GmbH

Vier Tage und acht Konzerte, die es in sich haben: Bei der Open-Air-Reihe „Lautstark für Trier“, das als Alternative für das Corona-bedingt abgesagte Altstadtfest 2021 von der Trier Tourismus und Marketing GmbH (ttm) organisiert wird, treten bekannte Berufsmusiker:innen der Region im Amphitheater auf. Am Donnerstag, 24. Juni 2021, eröffnen die Achim Weinzen Band (17:00 Uhr) und die Steffbeckerband die Musikreihe (20:30 Uhr). Steilflug übernehmen am Freitag, 25. Juni, um 17:00 Uhr die Bühne im Amphitheater. Den Freitagabend beschließt Black Porta Project um 20:30 Uhr. Im wahrsten Sinne zeitlos geht es weiter am Samstag, 26. Juni, wenn Timeless um 17:00 Uhr das Mikro in die Hand nehmen. Frank Rohles & Friends sorgen am Samstagabend (20:30 Uhr) für lautstarke Rocktöne in der alten römischen Kampfarena. Das große Finale folgt am Sonntag, 27. Juni, wenn gleich zwei Altstadtfest-Größen auftreten. Die Trierer Mundart-Formation Leiendecker Bloas spielen um 17:00 Uhr, Guildo Horn und seine Orthopädischen Strümpfe folgen um 20:30 Uhr.

„Was für ein schönes Gefühl. Wir dürfen endlich wieder vor Publikum ohne Autos spielen, fast wie früher“, freut sich Guildo Horn. „Im wunderschönen Amphitheater wollte ich schon immer mal eine orthopädische Duftmarke setzen“. Der Meister und „sein“ Trier – das ist eine ganz besondere Beziehung. So habe Guildo Horn auch in diesem Jahr auf einen Großteil der Gage verzichtet, um den Auftritt zu ermöglichen, betont Hanna Landwehr von der ttm. „Wir bedanken uns auch für die großzügige Unterstützung bei den Sponsoren und Partnern.“ Norbert Käthler, Geschäftsführer der ttm, freut sich auf die Veranstaltung: „Die Musikreihe im Amphitheater ist ein wichtiges Signal dafür, dass Gäste in Trier wieder viel erleben können.“ Ein großer Dank gelte auch der Generaldirektion Kulturelles Erbe des Landes Rheinland-Pfalz, die die Konzertreihe im Amphitheater kurzfristig ermöglicht hat.

Nach aktuellem Stand ist die Kapazität auf 500 Plätze pro Konzert begrenzt. Es gelten die aktuellen Hygienebestimmungen der Corona-Verordnung des Landes Rheinland-Pfalz.

Der Ticketvorverkauf für „Lautstark für Trier“ startet am Montag, 14. Juni 2021, um 10:00 Uhr. Die Tickets sind kostenfrei und dienen der Platzreservierung. Aufgrund der begrenzten Platzkapazität können pro Person maximal zwei Tickets erworben werden. Tickets sind online erhältlich unter www.ticket-regional.de, in der Tourist-Information Trier sowie bei allen Vorverkaufsstellen von Ticket Regional.

Alle Termine im Überblick: „Lautstark für Trier“ vom 24. bis 27. Juni 2021 im Amphitheater

24.06.2021, 17 Uhr Achim Weinzen Band, 20:30 Uhr Steffbeckerband

25.06.2021, 17 Uhr Steilflug, 20:30 Uhr Black Porta Project

26.06.2021, 17 Uhr Timeless, 20:30 Uhr Frank Rohles & Friends

27.06.2021, 17 Uhr Leiendecker Bloas, 20:30 Uhr Guildo Horn​





Schmit-Z: Singer-Songwriter-Konzerte im Queergarten ab 13. Juni 2021

​Kooperationspartner: SCHMIT-Z e.V.

Die Konzertreihe im Queergarten gibt insbesondere jungen Singer-Songwritern aus der Region die Möglichkeit, ihre musikalische Kunst darzubieten. Den Auftakt macht die Sängerinnen Tamara Köcher am Sonntag, 13. Juni, um 17:00 Uhr. Dabei geht es „BUNT“ zu, wie der Titel ihrer ersten Single verrät.

Neben eigenen Songs befindet sich in ihrem Repertoire auch Musik aus anderen Ländern, besonders aus Paraguay. Eine Woche später (20. Juni um 17:00 Uhr) tritt der Singer-Songwriter Tim Tönges im Queergarten auf, der auch Elemente aus Indie- und Folk Rock präsentiert. Musikalisch geht es sowohl ums Storytelling als auch um rhythmische Parts mit eingängigen Melodien. Schließlich kommt am 27. Juni mit „The Strangers“ ein Kollektiv, bestehend aus der Band „Vincent & the Strangers“ und der Künstlerin „Easy“, in den Queergarten. Die beiden ursprünglich unabhängigen Projekte stehen nun gemeinsam als Live-Band auf der Bühne. In ihren hauptsächlich eigenen Songs präsentiert die junge ​​​Indie Pop/Rock Band ihren unverwechselbaren Sound. Dabei erinnern die Songs der Vincent & the Strangers-Fraktion an den Rock der 70er à la Neil Young und Eagles, wohingegen Easy's Songs den Pop- und Rock Hits der 2000er ähneln.

Für alle Konzerte ist der Eintritt frei. Auf dem Gelände gibt es maximal 120 Plätze. Es gibt keinen Ticket-Vorverkauf. Da die Konzerte im Biergarten stattfinden, gelten die aktuellen Corona-Hygienebestimmungen der Außengastronomie.

Alle Juni-Termine im Überblick: Schmit-Z: Singer-Songwriter-Konzerte im QueerGarten

13.06.2021, 17 Uhr, Tamara Köcher

20.06.2021, 17 Uhr, Tim Tönges

27.06.2021, 17 Uhr, The Strangers

Weitere Termine im Juli und August folgen.​





Movie Nights im Nells Park

Kooperationspartner: Broadway Filmtheater und Nells Park Hotel

Das Broadway Filmtheater veranstaltet zusammen mit dem Nells Park Hotel vom 30. Juni bis zum 26. August die „Movie Nights 2021“ im Nells Park. Präsentiert wird eine Mischung als Kult- und Musikfilmen, Neuerscheinungen und liebgewonnen immer-wieder-schauen-Filmen. Zudem gibt es Popcorn, Limos, warme und kalte Speisen, und ganz viel Kinoliebe. „Nach vielen Wochen und Monaten ohne Kino freuen wir uns unter freiem Himmel und mit einem handverlesenen Programm wieder Kinomagie auf die große Leinwand zaubern zu können“, sagt Dirk Ziesenhenne vom Broadway Filmtheater. „Ich bin froh, dass wir das Open-Air-Kino mit einem starken, lokalen Partner wie dem Nells Park Hotel und mit Unterstützung von Seiten der Stadt, dem Land und dem Bund realisieren können.“

Die Sitzplatzkapazitäten sind der am Veranstaltungstag geltenden Verordnung angepasst - je nach Änderungen der kommenden Corona-Verordnungen kommen weitere Plätze hinzu.

Alle Juni- und Juli-Termine im Überblick: Movie Nights im Nells Park

30.06.2021, Greatest Showman



01.07.2021, Es ist zu deinem Besten

14.07.2021, Das fünfte Element

15.07.2021, So Weit - Der Film mit Till Seifert zu Gast

21.07.2021, Mamma Mia 2: Here we go again!

22.07.2021, Grease

28.07.2021, Neues aus der Welt

29.07.2021, Die nackte Kanone​





Das Angebot wird im Programm Kultursommer 2021 durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) mit Mitteln aus NEUSTART KULTUR sowie durch das Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration Rheinland-Pfalz und die Stadt Trier gefördert.