KulturLust für Trier

Foto: EKA Trier​

Im Juli stehen weitere zahlreiche und vielfältige Veranstaltungen von „KulturLust 21 – Trierer Sommer Open Airs“ an. Mit dem Projekt „Trier ist Kult(ur) – Kleinkunst in der Fußgängerzone“ bietet die City-Initative Trier e.V. Kulturschaffenden eine Bühne, um die Innenstadt wiederzubeleben und die Trierer Kunst und Kultur sichtbar zu machen. Bei den „Culture Shots - Ad-Hoc-Slams in der Innenstadt“ des Kultur Raum Trier e.V., die von Juli bis September stattfinden, kann sich das Publikum auf jeweils drei bis vier Auftritte mit Worten zum Nachdenken, Aufregen und Lachen freuen. Die Gesellschaft für Bildende Kunst veranstaltet die Open Air-Kunstaktionswoche „Radical Appropriation?“, in der sich alles um den Umgang mit Werken anderer Kunstschaffender dreht. Beim „Arena Open Air Sommer“ begeistern dagegen regionale Musiker:innen mit verschiedenen Stilrichtungen und energiegeladenen Auftritten. Außerdem beginnt Ende Juli die „Open Art Trier“, ein Improvisations-Kunstfestival im Freien“, das von der Europäische Kunstakademie e.V. organisiert, am Moselufer sowie am Alleenring Kunstwerke regionaler Künstler:innen zeigt.







Trier ist Kult(ur) – Kleinkunst in der Fußgängerzone, Juli – Oktober 2021

Kooperationspartner: City-Initiative-Trier e.V.



Triers Innenstadt wird in diesem Sommer zum Schaufenster der regionalen Kulturszene. Ermöglicht wird dies durch die City-Initiative Trier e.V. (CIT), die mit einem neuen Veranstaltungsformat ihr Engagement nicht nur für die Einkaufs- und Erlebnisstadt, sondern auch für die Kulturstadt Trier unterstreicht.

Vom 9. Juli bis 2. Oktober 2021 werden freitags und samstags Kulturschaffende die Möglichkeit erhalten, mit kleinen, Corona-konformen Events die Trierer Innenstadt und die Kulturszene wieder zu beleben und zu zeigen, wie künstlerisch und kreativ Trier ist.

Informationen zu den Kulturschaffenden, Auftrittsorten und Auftrittszeiten gibt es zeitnah im Vorfeld unter: www.treffpunkt-trier.de​







Culture Shots – Ad-Hoc-Slams in der Innenstadt, Juli – September 2021

Kooperationspartner: Kultur Raum Trier e.V.

Drei bis vier wortgewandte Perfomer:innen, ein einheizender Moderator und ein begeistertes Publikum - Wort- und Humorkunst werden zu Begleiterinnen des urbanen Alltags. Kurze knackige Slams, sprich Spoken Word Contests, mal lustig, mal nachdenklich, kritisch, mit Hintersinn und stets authentisch. An bekannten und weniger bekannten Orten in der Innenstadt Triers werden Künstler:innen der Region die Gemüter zerstreuen und vielleicht auch erhitzen, zum Nachdenken anregen und mitunter für Diskussionsstoff sorgen.

Weitere Informationen gibt es unter www.kulturraumtrier.de





Radical Appropriation? Open Air-Kunstaktionswoche am Domfreihof, 25. – 31. Juli 2021

Kooperationspartner: Gesellschaft für Bildende Kunst e.V.



In den letzten Monaten haben auch die bildenden Künstler:innen neue Wege grenzüberschreitender, künstlerischer Zusammenarbeit beschritten. Als eine Möglichkeit von intensiver, künstlerischer "Aneignung" versteht sich das Projekt "Radical Appropriation?" von Organisator und Künstler Christoph Napp-Zinn. Dabei stellen Künstler:innen eigene, auf großformatigen Planen reproduzierte Gemälde und Zeichnungen ausgewählter Kollegen und Kolleginnen zur Überarbeitung zur Verfügung. Das Übermalen der Kunstwerke auf dem Domfreihof verspricht Spannung, lässt aber auch Raum für einen sensiblen Umgang mit der Kunst der "anderen". Wenn es die Corona-Bedingungen erlauben, können sich Interessierte zudem selbst beteiligen. Nach der Aktionswoche werden die Bilder vom 31. Juli bis 8. August in der Galerie Palais Walderdorff ausgestellt.

Weitere Infos unter: www.gb-kunst.de







Arena Open Air Sommer – Regionales Programm auf dem Vorplatz der Arena Trier, 14. Juli - 22. August 2021

Kooperationspartner: Popp Concerts mit der Messe- und Veranstaltungsgesellschaft

Acht regionale Acts ergänzen im Rahmen von „KulturLust21 – Trierer Sommer Open Airs“ das Lineup der Veranstaltungsreihe „Arena Open Air Sommer“. Mit dabei ist beispielsweise My'tallica: Die Band rund um den Trierer Stephan Zender ist die gefragteste Metallica-Tribute Band Deutschlands. Bei der Band Nightfever dreht sich ebenfalls alles um ein Tribut an eine große Band: Die Rheinland-Pfälzer spielen die Songs der berühmten Bee Gees. Thomas Schwab wird mit seiner Band Songs of Hope zum Besten geben. Außerdem steht der Trierer Tenor Thomas Kießling zusammen mit Gitarrist Frank Rohles auf der Bühne vor der Arena. Ergänzt wird das Programm vom Format „Rising Talent Rumble“ des Trierer Vereins „Partyalarm“. Dort kämpfen zehn Nachwuchstalente aus unterschiedlichen Bereichen wie z.B. Musik, Tanz, Drag um den Titel „Rising Talent 2021“. Beim „TrierPop-Festival“ präsentiert sich dann die Trierer Musikszene. Mit dabei sind Graustufe West mit mitreißendem New Wave und Synth-Pop, die regionalen Shootingstars Schatzi und die Indierock-Band Straws.

Tickets für alle Veranstaltungen gibt es im Ticket Shop der Arena Trier und bei Kartenvorverkauf Trier in der Fleischstraße, sowie online unter www.kartenvorverkauf-trier.de und www.arena-trier.de.

Alle Termine im Überblick:

16.07.2021, 19.30 Uhr My'tallica



17.07.2021, 19.30 Uhr Thomas Schwab & Band

24.07.2021, 19.00 Uhr TrierPop-Festival

01.08.2021, 20.00 Uhr Thomas Kiesling & Frank Rohles

07.08.2021, 19.00 Uhr Rising Talent Rumble

21.08.2021, 20.00 Uhr Nightfever

​



Open Art Trier – Improvisations-Kunstfestival im Freien, 31.7. - 31.10.2021

Kooperationspartner: Europäische Kunstakademie e.V.

Die „Open Art Trier“ ist eine einzigartige Freilichtausstellung mit Interventionen im öffentlichen Raum. Der Fokus liegt auf künstlerischer Improvisation, Interaktion und spontaner Kreativität. Die temporären Kunstwerke von Künstlerinnen und Künstlern aus der Region Trier werden über drei Monate öffentlich zugänglich am Moselufer und am Alleenring präsentiert. Ein kostenloser Kunstführer mit Karte ermöglicht den Besucherinnen und Besuchern einen Rundweg entlangzugehen, auf dem alle Installationen entdeckt werden können. Ergänzend finden Performances, Veranstaltungen und Führungen statt.

Weitere Informationen unter: www.open-art-trier.de