​Nach dem Vorbild des deutschlandweiten Hackathons der Bundesregierung gestalteten die Akteure der Jugendarbeit im Landkreis Trier-Saarburg und in der Stadt Trier unter dem Titel Jugend.Macht Trier &Trier-Saarburg ein digitales Jugendbeteiligungsprojekt. Es handelt sich dabei um das erste Projekt dieser Art. In Zeiten von Ausgangsbeschränkungen, Schulschließungen und Social Distancing soll es den Teilnehmenden eine Möglichkeit bieten kreativ und produktiv zu sein und sich zu engagieren.

Am Wochenende vom 24. bis 26. April 2020 ​können Jugendliche zwischen 13 und 25 Jahren mithilfe digitaler Tools ausgewählte Projektideen konzipieren. Die Teilnehmenden benötigen dabei keinerlei Vorkenntnisse, sondern lediglich eine E-Mail-Adresse und ein internetfähiges Endgerät.​​ ​Begleitet wird jede Projektgruppe von hauptamtlichen Akteuren aus der Jugendarbeit, die als Mentoren für die Projektideen dienen werden. Die Projekte, Herausforderungen und Challenges werden von den Jugendlichen selbst eingereicht und sollen selbst umsetzbar und realistisch sein, sowie auch über die Aktion heraus weiter umgesetzt werden.



Die Teilnahme an Jugend.Macht ist kostenlos. Die Anmeldung ist noch bis zum 21. April 2020 per Mail an jugend@macht.jetzt möglich. Alle weiteren Infos zur Anmeldung, dem Ablauf und dem Einreichen von Projektideen gibt es unter jugend.macht.jetzt. Einen Überblick gibt es außerdem in der Bildergalerie unter diesem Artikel.​​







Die Initiatoren des Projektes sind das Bistum Trier (Abteilung Jugend, Jugendzentrum Saarburg und die katholische Studierende Jugend), die AG Jugendpflege Trier-Saarburg (Jugendbüro Hermeskeil und Jugendbüro Schweich) sowie medien.RLP.