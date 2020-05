Ein halbes Jahrhundert Heavy Metal

Page Content

​Es gibt nur wenige Heavy-Metal-Bands, die es geschafft haben, die Höhen zu erklimmen, die Judas Priest in ihrer 50-jährigen Karriere erreicht haben. Ihre Präsenz und ihr Einfluss sind nach wie vor auf einem Allzeithoch, wie das erfolgreiche Album Firepower aus dem Jahr 2018 und eine ganze Reihe von Auszeichnungen beweisen.



Anfang Februar kündigte Gitarrist Richie Faulkner in einem Tweet außerdem an, die Band arbeite an einem neuen Album:



Giving birth to new metal babies. #judaspriest writing sessions 2020 with grand master Tipton and the Mg RHRF DOTF #forgingthesteel pic.twitter.com/7nMHQiuBN5​​

— Richie Faulkner (@RichieFaulkner) February 3, 2020



Tickets für das Konzert am 23. Juni 2021 in der Rockhal Luxemburg gibt es unter rockhal.lu​ für 56,00 Euro zzgl. Gebühren. Der Vorverkauf startete am 18. Mai 2020.

Foto: Epic Records Press​



​Über Name und Veröffentlichung gibt es noch keine offiziellen Angaben, doch RollingStone vermutet den Release im kommenden Jahr.​ Im Rahmen der Jubiläumstour dürfte es demnach, mit etwas Glück, bereits neue Stücke zu hören geben.