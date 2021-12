Johanniter-Testcenter an den Festtagen offen

Page Content

Foto: Johanniter Trier

​Abweichend von den regulären Öffnungszeiten testen die Johanniter am neuen Trierer Corona-Schnelltest-Standort auf dem Arena-Parkgelände direkt hinter der Trierer Agentur für Arbeit am Freitag, 24. Dezember, von 8:30 bis 12 Uhr, am Samstag und Sonntag, 25. sowie 26. Dezember, von 9:30 bis 12 Uhr und am Freitag, 31. Dezember, von 8:30 bis 12 Uhr. Am Neujahrstag ist das Center geschlossen.

An allen anderen Tagen gelten in Trier die üblichen Testzeiten: montags bis donnerstags von 8:30 bis 10:30 Uhr sowie 15:30 bis 17:30 Uhr, freitags 13 bis 17 Uhr und samstags/sonntags 10 bis 13 Uhr. Gekennzeichnet ist die Zufahrt zu dem großzügigen Parkplatzgelände mit dem Schild „Arena Parken“.

In Hermeskeil auf dem Lehrerparkplatz des Gymnasiums am Kölkerberg wird am Freitag, 24. Dezember, ebenfalls von 8:30 bis 12 Uhr, am Samstag und Sonntag, 25. sowie 26. Dezember, von 9:00 bis 11:30 Uhr und am Freitag, 31. Dezember, von 8:30 bis 12 Uhr getestet. Am Neujahrstag ist auch dies​es Center geschlossen.



In Hermeskeil ist gewöhnlich montags bis donnerstags zwischen 17 und 19 Uhr, freitags von 14 bis 17 Uhr sowie samstags und sonntags von 10 bis 13 Uhr Testzeit. ​



Weiterhin bleiben die zertifizierten Tests der Johanniter terminfrei und kostenlos. Kontaktdatenerfassung bitte vorab per Imnu-App (www.imnucode.com​). Mehr Info: johanniter.de/trier oder Servicetelefon 06403-70309718.​