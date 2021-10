Johanniter testen weiter auf Corona

Page Content

Foto: Regina Lüders / Johanniter Trier​

Während die Schnelltests der Johanniter bisher –und noch bis einschließlich Sonntag, 10. Oktober –täglich für alle Bürger an der Loebstraße 15 möglich sind, stehen ab dem 11. Oktober die Testtore nur noch samstags und sonntags von 10 bis 13 Uhr offen. Die Teststation in Hermeskeil öffnet letztmals am Samstag 09.10. und wird danach geschlossen.

Ab dem 11. Oktober gilt: Generell kostenlos kann das Angebot nur noch aufrecht erhalten werden für Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahren, Schwangere sowie Menschen, die mit ärztlichem Attest vor Ort nachweisen können, dass sie nicht geimpft werden sollten. Gratis bleiben die Tests auch für Menschen, die zum Beenden einer Quarantäne wegen einer Corona-Infektion einen Nachweis brauchen. Allen anderen müssen 12 Euro berechnet werden -zahlbar vor Ort (bar oder per EC-Karte).

Terminvereinbarungen sind nach wie vor nicht notwendig. Die Kontaktdatenerfassung vorab per ImnuCode (imnucode.com​) beschleunigt den Ablauf. „Wir warten nun erst einmal den weiteren Bedarf ab und passen gegebenenfalls unsere Öffnungszeiten flexibel an. Wir appellieren an die Bürger sich über unsere Website auf dem Laufenden zu halten“, sagt Regionalvorstand Daniel Bialas.

Nähere Infos gibt es unter johanniter.de/trier.