Erreichbar auch in Coronazeiten

​Das Jobcenter Trier Stadt ist auch im zweiten Lockdown weiterhin für Kundinnen und Kunden erreichbar. „Auch, wenn das Gebäude in der Gneisenaustraße 38 für den bisher üblichen Kundenverkehr nicht zugänglich ist, sind die Mitarbeiter dennoch für Kundenanliegen da. Dafür haben wir in den vergangenen Monaten viele Alternativen geschaffen“, sagt Marita Wallrich, Geschäftsführerin des Jobcenters.

Zu diesen Alternativen gehören ein Telefondienst, der Montag bis Donnerstag von 08:00 bis 16:00 Uhr und Freitag von 08:00 bis 14:00 Uhr für Neuantragstellungen unter der Nummer 0651 205 7777 erreichbar ist.

Im ersten Kontakt über diese Telefonnummer können Bürger:innen ihren Wunsch nach einem Antrag auf Leistungen nach dem SGB II stellen. Es gilt der Tag der formlosen Antragsstellung. Die Mitarbeiter:innen des Jobcenters Trier Stadt klären am Telefon bereits die wichtigsten Informationen ab. Anschließend wird das Antragsformular versendet, bzw. es wird auf die Möglichkeit der Online-Anträge über die Homepage verwiesen.

Der vereinfachte Antrag auf Grundsicherung kann noch bis zum 31. Dezember gestellt werden.



Persönlich vorbeikommen

Kundinnen und Kunden können ihre Anträge, Unterlagen und Nachweise weiterhin persönlich beim Jobcenter abgeben. Dies ist im geöffneten Eingangsbereich von 08:00 bis 12:30 Uhr möglich. Dort liegen auch Formulare und Infomaterial zum Mitnehmen aus. Eigene Originalunterlagen können kopiert werden, um sie im Hausbriefkasten am Eingang einzuwerfen. Das Gebäude in der Gneisenaustraße 38 in Trier-West darf ausschließlich mit einer Mund-Nasen-Bedeckung betreten werden.

In Notfällen sind weiterhin Termine mit dem:der zuständigen Sachbearbeiter:in möglich. Notfalltermine können über die Telefonnummer 0651 205 7000 vereinbart werden. Pro Termin darf nur eine Person das Jobcenter ausschließlich mit Maske betreten. Kund:innen, die einen Termin haben, sollen sich über die Sprechanlage beim Sicherheitsdienst melden. Für Kund:innen ohne ausreichende Deutschkenntnisse stehen im Haus Mitarbeiter:innen mit unterschiedlichen Sprachkenntnissen zur Verfügung. Kunden, die Nachfragen haben oder Auskünfte benötigen, werden gebeten ebenfalls die Servicenummer 0651 205 7000 zu wählen.



„Ich bitte um Verständnis, dass wir angesichts der Corona-Kontaktbeschränkungen und rund 9000 Personen in der Stadt Trier im Leistungsbezug Termine vor Ort nur je nach Dringlichkeit vergeben können“, sagt Marita Wallrich.



Digitale Wege



Auch digital gibt es neue Wege, um das Jobcenter rund um die Uhr zu kontaktieren. Über das Online-Portal www.jobcenter.digital können Kund:innen über den neu eingerichteten Postfachservice direkt mit ihrem:ihrer zuständigen Sachbearbeiter:in kommunizieren. Dazu müssen sie sich mit ihrem Benutzernamen und Passwort anmelden, welches sie auf Anfrage unter 0651 205 7000 per Post zugeschickt bekommen. Informationen und den Link zum Online-Antrag und zu www.jobcenter.digital sind auf www.jobcenter-trier-stadt.de​ zu finden.​









Foto: Jobcenter Trier