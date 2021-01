Hilfe für Geflüchtete in Griechenland

Page Content

​Mitarbeitende der Hilfsorganisation GAiN (Global Aid Network) aus Gießen haben die vielen Spenden für geflüchtete Menschen in Griechenland abgeholt, die von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Jobcenters Trier Stadt, der Agentur für Arbeit Trier und des Jobcenters Trier-Saarburg sowie durch Spenden von Bürgern und Bürgerinnen aus Trier in den vergangenen vier Wochen gesammelt worden sind. Dazu gehören viele Kisten mit Kleidung für Herren, Damen und Kinder jeden Alters, Hygieneartikel, Windeln und haltbare Lebensmittel wie Öl, Nudeln oder Salz.

Am 22. Januar geht ein größerer Transport mit Hilfsgütern nach Tessaloniki, wo auch viele Menschen, die über die Lager auf Lesbos aufs griechische Festland kamen, erneut „gestrandet“ sind. Laut GAiN geraten die griechischen Behörden mit der Versorgung so vieler Flüchtlinge in den Städten zusehends an ihre Grenzen. Die Folge: Viele Menschen leben als Obdachlose auf der Straße.

Angeregt wurde die Spendenaktion für geflüchtete Menschen in der Adventszeit von Jobcenter-Mitarbeiterin Elena Meerkamp, die auch tatkräftig bei der Sammlung mitgeholfen hat. „Die Brandkatastrophe im Lager Moria hat viele Menschen tief erschüttert, und wir wollten etwas tun, das den Menschen dort hilft“, sagt sie.

Auf der Suche nach einer Hilfsorganisation, die sich vor Ort engagiert, traf das Jobcenter Trier Stadt auf Global Aid Network, kurz GAiN, aus Gießen. Neben Griechenland gibt es auch weitere Projektländer, in denen Menschen in Krisen- und Kriegssituationen geholfen werden kann.

Weitere Informationen gibt es unter www.gain-germany.org.







Foto: Jobcenter Trier