Page Content

Das Jahr 2019 beglückt den Entertainer Jörg Knör mit gleich drei runden Zahlen: Der Bambi-Preisträger feiert seinen 60. Geburtstag, 40 Jahre Showkarriere und das 20-jährige Jubiläum der Trierer nestwärm​e e.V.​ Für den Verein, der Familien mit schwerkranken oder behinderten Kindern unterstützt, ist er nicht nur ein prominenter Botschafter, sondern auch Mitbegründer.

Diese besonderen Zahlen feiert Jörg Knör mit seinem Jubiläums-Programm „JÖRG KNÖR – DIE JAHR-100-SHOW!“, die in Trier eigentlich "JAHR-120-SHOW" heißen müsste. Er präsentiert die Highlights aus vier Jahrzehnten Künstlerleben und das Beste aus seinen 16 Soloprogrammen. Dabei erzählt er auch seine lustigsten Promi-Erlebnisse, die er alle wirklich so erlebt hat: Wie er Peter Alexander im kaputten Mercedes zum Auftritt chauffierte, von Udo Jürgens einen Kuss auf den Mund bekam, wie er Helmut Schmidt im Flieger auf die Spucktüte malte, Willy Brandt in den Sessel zurückwarf, mit Außenminister Genscher Cancan tanzte oder wie er gar den Weltstar Liza Minnelli im Essener Stadtwald zum Weinen brachte. Aber auch das Private bekommt seinen Platz. In dritter Ehe in Hamburg angekommen, kann Jörg Knör jetzt mit Augenzwinkern auf die Dramen seines Lebens zurückblicken. Mancher Katastrophe hat er sogar eine eigene musikalische Strophe gewidmet.

Am Freitag, dem 26. April, um 20:00 Uhr steht der Entertainer und Parodist im Großen Saal auf der TUFA-Bühne. Tickets gibt es im Vorverkauf für 21,65 Euro (18,35 ermäßigt) und an der Abendkasse für 23,00 Euro (20,00 ermäßigt).









Foto: Jörg Knör