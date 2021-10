Ein Musical von - aber nicht nur für - junge Menschen

Page Content

Foto: Olga Tenigina



Trierer Künstler*innen haben im Austausch mit jungen Menschen das Grundkonzept eines neuen Musicals erarbeitet, das die Lebenswelt dieser Zielgruppe ins Visier nimmt. Inhaltlich handelt das Projekt von all dem, was jungen Menschen im Moment sehr beschäftigt: sei es ​Perspektivlosigkeit, Fragen nach der Zukunft oder die Probleme des Erwachsenenwerdens.​

Basierend auf einer wahren Begebenheit erzählt das Musical ISABEL die Geschichte der 16-jährigen Cellistin Isabel. Ihre großen Träume kollidieren mit der Realität einer Kleinstadt. Die Zeit ihres Erwachsenwerdens wird erschwert durch Unsicherheiten und Konflikte. Isabel erlebt den Zwiespalt einer Jugendlichen zwischen Familie und Freunden, sie verspürt äußeren Druck, Selbstzweifel und die Notwendigkeit, bereits frühzeitig wichtige Lebensentscheidungen zu treffen. Wie geht der Teenager mit diesen komplexen Herausforderungen um? Welcher Weg ins Erwachsenenleben bahnt sich für Isabel an?

In dem spannungsgeladenen Stück setzen sich Jugendliche aus der Region mit aktuellen Themen des Erwachsenwerdens auseinander. Sie erleben es authentisch auf der Bühne und bringen ihre Energie und Neugierde auch hinter den Kulissen in alle Bereiche ein –von der Bühnentechnik, über Kostüme bis hin zur Social Media-Arbeit. So wird die intensive Zusammenarbeit zwischen den Profis und Jugendlichen mit der Unterstützung vieler regionaler Akteur*innen aus der Kulturbranche auf allen Ebenen zu einem emotionalen Erlebnis. In Isabels Geschichte werden sich viele Jugendliche wiederfinden. Mit Konflikten umzugehen und für sich selbst den richtigen Weg zu finden, bleibt auch über das Teenager-Alter hinaus eine Lebensaufgabe. ISABEL ist in jedem von uns, ihre Geschichte spricht uns alle an.







In Kürze​



Premieren: 4. und 5. Februar 2022 in der Europahalle Trier



Tickets: 24,00 Euro (19,00 ermäßigt) // Ab 1. Oktober 2021 bei allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie unter www.kartenvorverkauf-trier.de.



Weitere Infos: isabel-musical.de