Karl „Marxception“ oder die Revue in der Revue

​Darum geht es in dem Stück: ein Ensemble arbeitet an einer Revue über Leben und Wirken von Karl Marx. Triers bekanntester Sohn und seine Theorie sollen einem möglichst breiten Publikum nahegebracht werden. Ein Produzent ist hierfür schnell gefunden. Dieser erinnert stark an Donald Trump und wittert seine Chance, mit der Revue im Karl-Marx-Jahr das ganz große Geld zu verdienen. Skrupellos drängt er das Ensemble bei gleichzeitiger Kostendeckelung zu immer mehr Arbeit… Ärger ist vorprogrammiert.

Thematisiert werden Marx' Thesen, aktuelle politische und gesellschaftliche Ereignisse und Entwicklungen, Konsumzwang, Arbeitslosigkeit und Billiglohn – das alles hat Regisseurin Judith Kriebel in Musik, Tanz, Schauspielszenen und sogar pantomimische Einlagen übersetzt. Das temporeiche und bunte Stück wurde sogar in der Sendung Landesart auf SWR Rheinland-Pfalz gelobt. Wer die Revue im letzten Jahr verpasst hat, kann dies am Donnerstag um 20:00 Uhr im Großen Saal der Tufa nachholen.





