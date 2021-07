Spenden für Hochwasseropfer

Page Content

Geldspenden



Um den Opfern der schweren Flutkatastrophe in Ehrang möglichst schnell und unbürokratisch helfen zu können, ruft die Trierer Stadtverwaltung zu Geldspenden an die Caritas-Stiftung „Zeichen der Hoffnung“ unter dem Stichwort „Hochwasserhilfe" auf: Pax-Bank Trier, IBAN: DE55 3706 0193 3017 0100 17, BIC: GENODED1PAX .



Auch das Land Rheinland-Pfalz hat ein Spendenkonto eingerichtet. Unter dem Kennwort "Katastrophenhilfe Hochwasser" können Spenden auf folgendes Konto bei der Sparkasse Mainz überwiesen werden: Landeshauptkasse Mainz, IBAN: DE78 5505 0120 0200 3006 06, BIC: MALADE51MNZ



Die Verbandsgemeinde Trier-Land hat gemeinsam mit der Sparkasse Trier ein Spendenkonto eingerichtet. Mit dem Kontozusatz "Hochwasserkatastrophe" können Spenden auf folgendes Konto überwiesen werden: Verbandsgemeinde Trier-Land, IBAN: DE13 5855 0130 0001 1273 80. BIC: TRISDE55XXX.



Das Deutsche Rote Kreuz und der Eifelkreis Bitburg-Prüm haben ebenfalls ein Spendenkonto eingerichtet. Jeweils mit dem Verwendungszweck " Unwetterkatastrophe Eifelkreis" an Sparkasse Bitburg-Prüm, IBAN: DE59 5865 0030 0008 0509 99, BIC: MALADE51BIT oder an Volksbank Eifel eG, IBAN: DE29 5866 0101 0002 0470 05, BIC: GENODED1BIT.







Sachspenden



Die Kreisverwaltung und die Verbandsgemeindeverwaltung Trier-Land haben in der Gemeindehalle der Ortsgemeinde Aach eine zentrale Anlaufstelle für Sachspenden eingerichtet. Diese ist zunächst am heutigen Freitag von 14 bis 19 Uhr sowie am Samstag und Sonntag von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Weitere Informationen unter der Telefonnummer 0151 583 585 36 oder per Mail an sachspende-hochwasser@trier-land.de







Sonstiges



Das Jobcenter Trier bringt Soforthilfen für betroffene Kunden und Kundinnen auf den Weg. Erreichbar ist das Jobcenter über die Telefonhotline 0651 205 7777. Auch eine E-Mail an jobcenter-trier@jobcenter-ge.de ist möglich. Bitte als Betreff angeben: „Hochwassernothilfe“. Neuantragsstellungen sind ebenfalls möglich, auch dann, wenn keine Unterlagen mehr vorhanden sind.

Wichtige Telefonnummern



Auskunft für Angehörige: Das Land hat Hotlines für Auskunft von Angehörigen und psychosoziale Unterstützung geschaltet. Über die Auskunfts-Hotline des Polizeipräsidiums Koblenz können sich besorgte Angehörige, die jemanden vermissen, melden. Diese ist erreichbar unter der Telefonnummer 0800 6565651.

Psychosoziale Unterstützung: Für Betroffene der Unwetterkatastrophe bietet zudem der Opferbeauftragte der Landesregierung Rheinland-Pfalz eine kostenlose Hotline zur psychosozialen Unterstützung an. Die Hotline ist unter 0800 001 0218 ab sofort zwischen 8 Uhr und 20 Uhr erreichbar.



Angehörige Patient:innen Mutterhaus: Angehörige von Patienten und Patientinnen des Klinikums Mutterhaus in Ehrang können über die Telefonnummer 0651 947-82867 in Kontakt mit dem Klinikum kommen, um Informationen zur Verlegung der stationären Patientinnen und Patienten aus Ehrang zu erhalten.



Trierer Bürgertelefon: Ab morgen früh, 8 Uhr, ist auch ein Bürgertelefon des Servicecenters 115 geschaltet. Unter der Rufnummer 0651/718-1817 können sich Bürgerinnen und Bürger über die Lage in Trier und Trier-Ehrang informieren.​