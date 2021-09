Eisenbahn trifft Kulinarik

Page Content

​​Viel zu lange war es still und dunkel im historischen Bahnhof in Konz, bis sich das Schillinger Unternehmen IFA Immobilien​ im letzten Jahr des Gebäudes annahm und es denkmalgerecht sanierte. Im Frühjahr 2021 entschloss sich dann der Trierer Gastronom Atilla Gülgen dazu, diesem historischen, alt​ehrwürdigen Gebäude neues Leben einzuhauchen. Und jetzt ist es soweit: Seit Dienstag, dem 14. September 2021, lädt der Historische Bahnhof Konz zum Genießen, zum Feiern und zum Verweilen ein.



Doch werfen wir an dieser Stelle noch einen kurzen Blick in die Vergangenheit: Das Bahnhofsgebäude in Konz wurde gegen Ende des 19. Jahrhunderts errichtet und ist ein Zeugnis der damaligen Industrie- und Eisenbahnkultur. Die Stadt Konz galt seinerzeit als wichtiger Eisenbahnknotenpunkt und ermöglichte von ihrem Bahnhof aus zum Beispiel die Weiterfahrt Richtung Luxemburg und Belgien. Kein Wunder also, dass ein Großteil der Bevölkerung von der Eisenbahn und ihren Arbeitsplätzen lebte.

Das Bahnhofsgebäude an einem derartigen Knotenpunkt hat selbstverständlich auch repräsentative Aufgaben, denen es mit seinem Neo-Palladianischen Stil​ mehr als gerecht wurde. Durch diesen Baustil, der stark klassizistisch geprägt ist, erinnerte der Konzer Bahnhof deutlich an einen italienischen Palazzo. Mit Geschick und Feingefühl gelang es der IFA diesen Charme bei der Sanierung nahezu vollkommen zu erhalten. Und so entstand in diesem 500 Quadratmeter großen Gebäude, mitten im Herzen von Konz, schließlich ein Restaurant mit zwei Tagungsräumen, einem Ballsaal und je 200 Sitzplätzen im Innen- wie im Außenbereich. Mit anderen Worten: Eine Location, die Historie mit modernen Einschlägen vermischt und neben individuellen Restaurantbesuchen auch private Feiern, Firmenfeiern und Tagungen ermöglicht.

Mit Christoph Kaiser konnte Atilla Gülgen einen erfahrenen Küchenchef für den Historischen Bahnhof gewinnen, der das besondere Ambiente mit besonderer Kulinarik vervollständigt. Der gebürtige Trierer erlernte das Kochen im Jahr 2000 im Eurener Hof, bevor er seine Fähigkeiten als Koch und Küchenchef an weiteren Stationen wie der Schlemmereule in Trier, der Bagatelle in Zurlauben und der Villa Keller in Saarburg verfeinerte. Christoph Kaiser beschreibt seinen Stil als gutbürgerliche Küche mit regionalem Bezug und einem hohen Anspruch an die Qualität der Produkte.

Sie wollen zu den Ersten gehören, die Essen und Ambiente des Historischen Bahnhofs genießen dürfen? Dann geht es zur Reservierung hier entlang: Reservierung via OpenTable. ​