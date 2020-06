Altstadtfest meets Carpitol

Page Content

Gute Tradition will auch in besonderen Zeiten weitergeschrieben werden. Auch wenn das Trierer Altstadtfest in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie ausfallen muss, können sich Musikfans mit der Leiendecker Bloas am Freitag, dem 26. Juni, und Guildo Horn & Die Orthopädischen Strümpfe am Samstag, dem 27. Juni 2020, auf zwei Klassiker des Trierer Open-Air-Sommers freuen. Komplettiert wird das Freitag-Konzert der Bloas von Solo-Künstler Joe Casel.



Freitag, 26. Juni 2020

Leiendecker Bloas, Vorprogramm: Joe Casel

Beginn: 20:30 Uhr (Joe Casel: 19:30 Uhr)



Tickets: ab 14,30 Euro pro PKW mit max. 5 Personen







Samstag, 27. Juni 2020

Guildo Horn & Die Orthopädischen Strümpfe

Beginn: 20:00 Uhr



Tickets: ab 17,50 Euro pro PKW mit max. 5 Personen





Die Konzerte werden von der Stadt Trier und der Trier Tourismus und Marketing GmbH (ttm) in Kooperation mit den Carpitol-Partnern Broadway Filmtheater, Popp Concerts, Timeless Events sowie Pro Musik​ organisiert.​



"Wir sind froh, diese Höhepunkte des geplanten Altstadtfestes auf die Bühne im Messegelände zu bringen. Zusammen mit den Carpitol-Partnern möchten wir ein Zeichen setzen, dass Kultur auch in diesen Zeiten möglich ist", sagt Norbert Käthler, Geschäftsführer der ttm. Oliver Thomé vom Carpitol-Team Trier freut sich ebenfalls auf die Zusagen: „Dass das Carpitol Trier Austragungsort für diese besonderen Konzertabende sein wird, ist eine großartige Bereicherung unseres Programms. Außergewöhnliche Zeiten verlangen außergewöhnliche Maßnahmen und bringen oft auch neue und aufregende Konstellationen mit sich.“

Die Umsetzung wäre ohne das Entgegenkommen der Bands in dieser Form nicht möglich gewesen, weiß Alexandra Meusel von der ttm, die zusammen mit den Carpitol-Partnern die Konzerte organisiert hat. „Wir können die Tickets nur aus dem Grund so preiswert anbieten, weil die Künstler auf einen Großteil ihrer eigenen Gagen verzichten“, sagt Meusel. Dank der Unterstützung des Hauptsponsors Volksbank Trier eG und der Stadtwerke Trier sei es gelungen, die Konzerte im Autokino-Format zu realisieren.

Auf dem Gelände im Messepark stehen für beide Konzerte jeweils 300 Stellplätze zur Verfügung. Ein "KulturSoli" von einem Euro pro Fahrzeug wird den Trierer Kulturschaffenden und sozialen Einrichtungen, die durch die Corona Krise in finanzielle Nöte geraten sind, zu Gute kommen.

Karten für die Carpitol-Konzerte von Leiendecker Bloas und Guildo Horn & Die Orthopädischen Strümpfe sind ab Mittwoch, dem 10. Juni, um 10:00 Uhr an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich, unter www.carpitol-trier.de und www.kartenvorverkauf-trier.de​ sowie der Tickethotline 0651-9941188.​​​​







Foto: Michael Claushallmann