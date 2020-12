Kopfbedeckungen für jede Persönlichkeit

Page Content

​Kannst du dich kurz vorstellen?

Ich bin Charlotte Kollmann, Modistenmeisterin und habe seit vier Jahren in Mehring meinen Hutladen „Hauptsache Charlotte“. Ich fertige fast alle Kopfbedeckungen selbst in meiner Werkstatt an und ihr findet bei mir Mützen, Kappen, Filzhüte, Stirnbänder, Basken und vieles mehr für Frauen und Männer. Eine kleine Auswahl für Babys und Kinder gibt es auch.

Was ist für dich das Schönste an Weihnachten?

Das Schönste an Weihnachten ist für mich die Vorfreude auf Weihnachten und die Zeit, die man bewusst mit der Familie und mit Freunden verbringt. Am liebsten habe ich die Sonntage mit Adventskranz anzünden, Gemütlichkeit, spazieren gehen & zur Ruhe kommen.

Was macht deine Produkte besonders?

Das Besondere an meinen Produkten ist natürlich, dass sie in Mehring handgefertigt werden und alles auf Maß gemacht werden kann. Die Männer können sich zum Beispiel eine Kappe aussuchen nach Modell, Kopfweite, Oberstoff und Futter. Da gibt es unendlich viele Möglichkeiten und jeder findet bestimmt sein Lieblingsstück.



Die Filzhüte können in vielen Farben gemacht werden & ich garniere (dekoriere) den Hut außen genauso, wie die Kundin sich das wünscht und ich berate natürlich dabei. Jede Kopfbedeckung soll zum Typ und zum Stil der Person passen und die Persönlichkeit unterstreichen. Und der Hut oder die Kappe muss perfekt sitzen! Wenn jemand eine besonders kleine oder große Kopfweite hat, passe ich die Kopfbedeckung genau an, sodass jeder etwas findet!



Ich freue mich immer sehr, wenn Urlauber den Laden durch Zufall entdecken, sich etwas aussuchen oder anfertigen lassen und ich es dann zu ihnen nach Hause schicken kann. Die Vorstellung, wo meine Sachen überall landen, finde ich sehr spannend!

Was sind deine weihnachtlichen Geschenktipps?

Meine Tipps für Weihnachten sind zum Beispiel eine besondere Mütze aus warmer Merinowolle, ein Gutschein für ein neues Lieblingsstück, welches man dann zusammen aussuchen kann oder ein kuscheliges Haarband. Wenn man weiß, dass jemand schon immer einen Hut haben wollte, ist das auch eine schöne Gelegenheit. Aber dafür muss man die Kopfweite wissen. Tipp: Sie steht in fast allen Kappen oder auch im Fahrradhelm. :)

Wo kann man dich und deine Produkte finden?

Ihr findet mich und meinen Hutladen in Mehring direkt im Ortskern und seit dem Frühjahr immer mehr Produkte auch im Onlineshop: www.hauptsache-charlotte.de​



Hauptsache Charlotte

Bachstraße 26

54346 Mehring



Öffnungszeiten:

Donnerstag & Freitag 10-12 & 13-18 Uhr

Samstag 10-14 Uhr



Tel: 06502-6082323

Mail: post@hauptsache-charlotte.de





Bis wann kann man bei dir bestellen, damit die Geschenke rechtzeitig zu Weihnachten ankommen?

Damit die Geschenke rechtzeitig vor Weihnachten ankommen, empfehle ich bis spätestens Samstag den 19.12. zu bestellen, dann gehen die Päckchen am folgenden Montag raus.



Selbstverständlich können alle Bestellungen auch persönlich und „mit Abstand“ kurzfristig abgeholt werden. Wenn ich noch etwas nähen oder einen Hut anfertigen soll, dann am besten bis zum 12.12. bestellen oder in den Laden kommen!



Das wollte ich auch noch loswerden:

Ihr könnt zur Zeit bei mir​ im Laden ganz in Ruhe alleine oder mit Begleitung und ohne weitere Kunden aufprobieren. Mein Hutladen ist relativ klein und weitere Kunden warten dann kurz draußen.



