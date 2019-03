becomeanactor

Page Content

​Im Workshop werden Körpertraining, Sprechtechnik, szenische Improvisation, Ensemblearbeit und der spielerische Umgang mit einer Figur vermittelt. Am Ende des Kurses gibt es ein ausführliches Feedback und es kann eine Ausbildungsempfehlung für die Schule für Schauspiel Hamburg (SFSH) ausgesprochen werden.



Geleitet wird der Kurs von den SFSH-Absolvent*innen Melek Erenay und Martin Geisen. Melek Erenay spielte unter anderem am Theater Bremen, in Berlin am Hebbel am Ufer und am Altonaer Theater in Hamburg. In Berlin feiert sie Erfolge als Ensemble-Mitglied am Ballhaus-Naunynstrasse und ist Gastschauspielerin am Gorki Theater. Martin Geisen ist Mitglied des Schauspielensembles am Theater Trier und steht aktuell in den Theaterstücken Romeo und Julia und Politisch Korrekt auf der Bühne. Für seine Rolle als David in Jan Frers Kinodebüt Just Drifting Along wurde er 2018 für den Max Ophüls Preis (Bester Nebendarsteller) nominiert. Im Fernsehen war Martin Geisen zuletzt Mitte Januar im Dortmunder TATORT Zorn zu sehen.





Der Preis für den Workshop beträgt 225 Euro (ermäßigt 210 Euro).