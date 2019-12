Stöbern für den guten Zweck

Page Content

​Zum zweiten Mal in diesem Jahr organisierten die Mitglieder von hakika. n.e.V. im November einen Flohmarkt zugunsten von Kindern, die der Verein in Kenia unterstützt. In einem gemütlich hergerichteten Innenhof in Trier Nord wurde Kleidung, Haushaltsgegenstände, Weihnachtsdeko, Selbstgemachtes und viele weitere praktische Artikel verkauft. Die Mitglieder des Vereins organisierten außerdem einen nachhaltigen Workshop, bei dem aus Tetra Paks Geldbörsen gebastelt wurden und kümmerten sich mit selbstgemachtem Glühwein um ein wenig Wärme an diesem frühen kalten Wintertag. Ein paar Trierer DJ's erklärten sich bereit, ehrenamtlich für die musikalische Untermalung des Tages zu sorgen: So lud die Stimmung zum Verweilen ein und hakika. konnte sich in Trier wieder ein Stück bekannter machen.



hakika. ist ein nicht eingetragener, gemeinnütziger Verein, der Straßenkindern in Kisumu (Kenia) eine direkte Wiedereingliederung in die Familie sowie die Unterstützung in ihrer Schulbildung ermöglicht. Außerdem sollen die Beziehungen innerhalb der Familien gestärkt werden, denn in Kenia flüchten viele Kinder auf die Straße, da zu Hause oft schwierige Familienverhältnisse herrschen. Die Straße birgt allerdings viele Gefahren, zum Beispiel sexuellen Missbrauch und damit einhergehend die Gefahr, sich mit HIV zu infizieren. Des Weiteren kommen die Kinder oft in Kontakt mit Drogen (vor allem Klebstoff) und werden Opfer von Krankheiten.



hakika. n.e.V. trifft sich alle zwei Wochen zu einem Stammtisch und organisiert regelmäßig Veranstaltungen und Aktionen in Trier und ganz Deutschland, um auf die Arbeit des Vereins aufmerksam zu machen und Spenden zu sammeln, die komplett für die Arbeit in Kenia vor Ort verwendet werden. Am 5. Dezember wird hakika. bei einem Stand auf dem Trierer Weihnachtsmarkt zu finden sein. Interessierte sind herzlich eingeladen dort vorbei zu schauen.



Weitere Informationen über den Verein gibt es unter www.hakika.com.de​ oder per Mail an kontakt@hakika.com.de.



Foto: hakika.​