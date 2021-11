Greatest Talent 2021 kommt aus Trier!

Page Content

​Am Samstag fand zum mittlerweile dritten Mal das große Showfinale von Greatest Talent in der Reichswaldhalle in Feucht statt. Alina Becker aus Franzenheim bei Trier konnte die Fach- und Promijury, bestehend aus Sängerin Sibylle Mantau, Entertainer und Kabarettist Oliver Tissot, Star-Choreograph Jimmie Surles und Tatort-Kommissar Andreas Leopold Schadt sowie das Publikum am meisten überzeugen. Alina darf sich nun über Sachpreise wie ein iPad, ein Wochenende in einem Adina Hotel in Europa, den luxuriösen Dyson-Föhn und einen gravierten Glaspokal freuen. Zudem wird sie auch in Zukunft durch weitere Auftritte gefördert.

Alina Becker begeisterte mit ihrer Power-Stimme und einem Song von Christina Aguilera. Auf den 2. Platz schaffte es Luca Juline aus Wendelstein - sie performte ihren eigenen Song mit Gitarrenbegleitung. Auf dem 3. Platz landete Hannah Christl aus Bogen – sie hat die Jury sowie das Publikum mit ihrer sanften und einzigartigen Stimme verzaubert.

In der Reichswaldhalle verfolgten rund 230 Besucherinnen und Besucher die von Max Dettenthaler moderierte Show, der kostenlose Livestream auf Youtube lockte (bis Montagvormittag) rund 3000 Menschen vor die Bildschirme. Neben den Finalistinnen beeindruckte auch der Showact Michael Poteat, der es 2019 im Team von Yvonne Catterfeld bei „The Voice Senior“ bis ins Finale geschafft hat. Er stand mit dem Musikproduzenten Antonio Polic und dem neuen Song „A Thousand Years“ auf der Bühne. Zudem begeisterte er mit dem Duo Dos Diamonds und einer besonderen Version von „Nightshift“.



Foto: Herbert Bauer