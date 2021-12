Grafik-Generator für Sportvereine

Page Content

Der Grafik-Generator steht allen Sportvereinen zur Verfügung, die Vereinsticket nutzen (Foto: Vereinsticket).​​

Mit der Vereinsticket-Plattform hilft das Saarburger Startup Total Fansports Vereinen aller Sportarten bei der Digitalisierung. Die neueste Funktion ist der Grafik-Generator. Damit haben Vereinsvertreter Zugriff auf Design-Vorlagen und bereits vorbereitete Grafiken, die ihnen bei der visuellen Vereinskommunikation helfen.

Der Grafik-Generator steht all jenen zur Verfügung, die ihren Sportverein auf der Vereinsticket-Plattform verwalten. Weil viele Informationen, zum Beispiel der Vereinsname und das Vereinslogo, bereits vorliegen, müssen diese nicht vom Nutzer hinterlegt und platziert werden. Dadurch dauert die Grafik-Erstellung nur wenige Augenblicke; im Zweifel ist nur ein Textfeld auszufüllen.

„Im ersten Schritt werden die Nutzer gefragt, was sie vorhaben. Dabei haben sie die Wahl zwischen acht Kommunikationsanlässen, darunter „Termine ankündigen“, „Öffentlichkeitsarbeit betreiben“ oder „Spieltage hervorheben““, erklärt Johannes Nicknig, 34, einer der Gründer und der Chef-Entwickler von Total Fansports.

Sein Mitgründer und Total Fansports Geschäftsführer Gregor Demmer, 32, ergänzt: „Wir stellen unseren Nutzern die Grafiken und Design-Vorlagen in den wichtigsten Formaten zur Verfügung. Dazu zählen zum Beispiel quadratische Grafiken für Instagram-Beiträge, solche im Hochkant-Format für Instagram-Storys oder querformatige für Facebook-Posts.“ Daneben gebe es, je nach Grafik und damit verbundenem Einsatzzweck, auch die Möglichkeit, Print-Grafiken im DIN A4 Format herunterzuladen.

Die Nutzung des Grafik-Generators ist, wie die der gesamten Vereinsticket-Plattform, kostenfrei für Amateursportvereine. Weitere Informationen gibt es unter www.vereinsticket.de.





Über Total Fansports

Die im Oktober 2020 gegründete Total Fansports GmbH macht Amateur- und Breitensportvereine fit für die Zukunft. Dazu optimiert das Startup die Touchpoints der Vereine mit ihren Anhängern, was auch Amateurclubs attraktiv für Sponsoren macht. Dieser Ansatz überzeugte unter anderem die Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz, die über zwei Tochtergesellschaften an Total Fansports beteiligt ist. Die Telekom nahm Total Fansports im März 2021 in ihr Startup-Förderprogramm „TechBoost“ auf; die Jury des Ideenwettbewerbs Rheinland-Pfalz zeichnete die Vereinsticket-Lösung im Mai 2021 mit dem 1. Platz beim Regionalpreis Trier aus.