Page Content

​Aufgrund der Quarantäneverordnung für die Trierer Profibasketballer mussten gleich drei Spiele in der BARMER 2.Basketball Bundesliga verschoben werden. Alle drei Partien sind jedoch schon neu terminiert. „Wir danken den gegnerischen Teams für ihr Verständnis und sind froh, dass wir alle Nachholspiele so schnell terminieren konnten“, sagt Geschäftsführer Andre Ewertz.

Nachdem das Heimspiel gegen Bremerhaven bereits auf den 07.04.21 (19:30 Uhr) verlegt wurde, stehen nun auch die neuen Termine für die Auswärtsspiele in Tübingen und Karlsruhe fest. Am 17.03.21 (19:30 Uhr) treten die Gladiatoren bei den PS Karlsruhe Lions an. Das Gastspiel bei den Tigers Tübingen wurde auf den 24.03.21 (19:00 Uhr) verlegt.





Foto: Simon Engelbert​