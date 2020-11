Stilles Gedenken zur Pogromnacht

Page Content

​Trier. Coronabedingt gab es in diesem Jahr keine öffentliche Pogrom-Gedenkstunde sondern ein stilles Gedenken. OB Leibe legte am Montagabend gemeinsam mit Jeanne Bakal, der Vorsitzenden der Jüdischen Kultusgemeinde, an der Stele Am Zuckerberg/Metzelstraße einen Kranz nieder. Die Stele erinnert an die alte und zerstörte Synagoge in Trier. Die Stadtratsfraktionen von CDU und SPD stellten im Vorfeld ebenfalls Blumengestecke an die Stele. Im Anschluss an die Schweigeminute las Yaniv Taran das Gebet „El male Rahamim“ in hebräischer und deutscher Sprache vor. OB Leibe betonte die Wichtigkeit des Gedenktages: „Auch in Pandemie-Zeiten ist es wichtig, an einem solchen Ta​g innezuhalten. Mit dem Gedenken an die Pogromnacht halten wir die Erinnerung an das grausame Schicksal von vielen von Nazis verfolgten und getöteten jüdischen Bürgerinnern und Bürgern in Trier und in ganz Deutschland wach.“

In der Pogromnacht vor 82 Jahren wurden in Deutschland, so auch in Trier, Synagogen entweiht, geschändet und verwüstet. Zahlreiche Häuser, Geschäfte und Einrichtungen vieler Trierer Juden wurden zerstört. Die Pogromnacht markierte den Beginn der europaweiten systematischen Verfolgung und Vernichtung der Juden durch die Nationalsozialisten.







Foto: Presseamt Trier