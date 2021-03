Open Air-Termine verlegt

Page Content

​Aufgrund der Veranstaltungsbeschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie muss die Open Air-Tour von Fury in the Slaughterhouse leider erneut verlegt werden. Ersatztermine für die abgesagtem Shows vom 16. und 17. Juli 2021 (ursprünglich 17. und 18. Juli 2020) beim Amphitheater-Open Air in Trier sind der 15. und 16. Juli 2022. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit für die jeweilige Veranstaltung: Tickets die ursprünglich für den 17. Juli 2020 bzw. 16. Juli 2021 gekauft wurden sind für den 15. Juli 2022 gültig, Tickets vom 18. Juli 2022 bzw. 17. Juli 2021 für den 16. Juli 2022.



Die Tickets können aber auch bei der Vorverkaufsstelle bzw. -plattform, bei der sie gekauft wurden, gegen Veranstalter-Gutscheine eingetauscht werden.



Und das sagt der Band selbst zur erneuten Verschiebung:

"... Wer nicht als Eremit in diesen Zeiten sein Dasein fristet, wird unweigerlich mitbekommen haben, dass es sehr unwahrscheinlich ist, unsere Open Air Tour 2021 in diesem Sommer so spielen zu können, wie wir es am liebsten haben. Nämlich eng an eng, Hütte voll, alle singen und schwitzen, wir gehen ins Publikum und am Ende sind alle euphorisiert, ziemlich durch, aber happy. So, dieses Gefühl merkt ihr Euch jetzt schon mal für nächstes Jahr vor und das versuchen wir auch so."







Foto: Martin Huch