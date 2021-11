Erlesene Küche zum Bestaunen und Genießen

Page Content

​Am kommenden Mittwoch, 10. November 2021, laden Falko Weiß​ und das Restaurant Astoria zum Frontcooking-Event am Domfreihof. Ehemals Chef de Partie im Waldhotel Sonnora, kann Falko Weiß auf Erfahrung in einer Küche zurückgreifen, die mit drei Sternen des Guide Michelin ausgezeichnet ist. An diesem Abend im Restaurant Astoria wird der gebürtige Adenauer den Gästen ein erlesenes 4-Gang-Menü zaubern – live und zum Zuschauen und Staunen.

Amuse-Bouche



****



Gang I

„Ravioli“

Hausgemachte Ravioli / Spinat / Ricotta / Parmesan / Salbei Butter / Knoblauch-Chips

****

Gang II

„Karotten-Ingwer-Cremesuppe“

Panko-Lachspraline / Petersilie / Zitrone

****

Gang III

„Eifel Reh“

Rosa Rehkeule / zweierlei vom Hokkaido-Kürbis / gebratene Brioche-Knödel /

Holunderbeerenjus



Oder

„Zweierlei vom Hokkaido-Kürbis“

Gebratene Briocheknödel / Waldpilze / Trüffel



****



Gang IV



„Belgische Schokolade“



Biskuit-Schnitte / Ganache / Portwein Feige / Nuss







Besagtes Menü liest sich wie folgt:Das Menü in 3 Gängen (ohne Zwischengang) steht für 49,00 Euro zum Angebot. Das Menü in 4 Gängen kostet 56,00 Euro. Reservierungen sind unter reservierung@walderdorffs.de möglich.