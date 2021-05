Foto-Ausstellung zum 50jährigen Partnerschaftsjubiläum mit Pula

Page Content

Die Schülerinnen und Schüler der Integrierten Gesamtschule Trier staunten nicht schlecht, als sie im März Post aus Pula bekamen. Seit 2011 besteht zwischen der IGS und der Sijana-Schule in Triers kroatischer Partnerstadt eine Zusammenarbeit, getauft auf den Namen „Brücken der Freundschaft“. Die Pandemie stellt den Austausch, der jährlich gegenseitige Besuche vorsieht, vor große Herausforderungen. Dennoch signalisiert Vlasta Radosavljević, Deutschlehrerin an der Schule in Pula: „Wir haben uns entschlossen, den derzeitigen Widrigkeiten zu trotzen und die Brücke der Freundschaft nicht brechen zu lassen. Unsere Jugendlichen haben kurze Nachrichten an die Freundinnen und Freunde in Trier geschrieben, auch eine Bildcollage haben wir erstellt.“

Die Schulpartnerschaft ist eines von mehreren beispielhaften Projekten der Kooperation zwischen Pula und Trier, die Oberbürgermeister Wolfram Leibe jetzt in einem virtuellen Gespräch mit Amtskollege Boris Miletić hervorhob. Da die geplante Reise des Trierer OB zum Jubiläum nach Kroatien wegen der Pandemie abgesagt werden musste, organisierten die beiden Städte eine feierliche Videokonferenz zwischen den Stadtoberhäuptern.

In ihren Grußworten würdigten Leibe und Miletić die Bedeutung der konkreten Zusammenarbeit zwischen den beiden faszinierenden Römerstädten. Zum Jubiläum eröffnete der Bürgermeister von Pula eine Ausstellung zu Trier. Fotograf Duško Marušić Čiči kennt die Stadt gut und verewigte deren Sehenswürdigkeiten und persönliche Eindrücke auf vielen Aufnahmen. Diese stellt die Stadt Pula nun in der frisch renovierten Galerie des Historischen und Maritimen Museums Istriens aus. Leibe lud den Fotografen ein, die Aufnahmen in 2022 in Trier vorzustellen. Dann sollen auch wieder Schülerinnen und Schüler aus Pula an die Mosel reisen. „Wir hoffen, dass der Austausch im nächsten Jahr wieder wie gewohnt stattfinden kann“, so Svetlana Arns, Lehrerin an der IGS. Solange die Kontakte noch eingeschränkt sind, setzen die Jugendlichen auf Kreativität und digitale Kanäle: Kurze Videos mit Grußbotschaften aus Trier sind schon in Arbeit. An die kroatischen Freundinnen und Freunde werden sie dann in wenigen Wochen verschickt.







Foto: Stadt Pula