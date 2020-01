Page Content

​Five Finger Death Punch ist nicht nur der Name einer US-amerikanischen Modern Metal-Band, sondern beschreibt auch deren Sound recht treffend. Auch viele Albentitel folgen diesem Kampfsport-Motiv: von The Way Of The Fist über War Is The Answer bis zu And Justice For None. Die neue Platte F8 steht allerdings bereits in den Startlöchern und ist für den 28. Februar 2020 angekündigt. Bei der aktuellen Tour dürften die Fans bestimmt schon den ein oder anderen Titel des bisher achten Werks zu hören bekommen. Sänger Ivan Moody hat sich unterdessen auch schon mit einem eindeutigen Statement zu F8 zu Wort gemeldet (Morecore​): Das Album sei sein „persönliches lyrisches Meisterwerk. Äußerst persönlich, roh, frei und klanglich monströs.“ Große Worte von einem Mann, der es eigentlich nicht leiden kann, wenn andere Künstler jedes neue Album als ihr bestes bezeichnen. Aber F8 sei einfach etwas ganz Besonderes. „Ich bin ekstatisch, ich kann es gar nicht abwarten. Das ist ein ganz neues Level von uns“ (Loudwire​). Einen ersten Vorgeschmack kann man sich schonmal mit den zwei vorab veröffentlichten Singles Full Circle und​ Inside Out gönnen.

Aber Five Finger Death Punch sind nicht alleine in Europa unterwegs, sondern haben sich auch noch zwei außerordentliche Support-Bands eingeladen. Nummer eins sind die Thrash-Metal-Legende Megadeth, die neben Metallica, Slayer und Anthrax zu den Big Four des Thrash-Metal gezählt werden. Megadeth haben ihr letztes Studioalbum zwar bereits 2016 veröffentlicht, doch die Band kann nach etwa 37 Jahren Bandgeschichte immerhin schon auf ganze 15 Platten zurückblicken. Mehr als genug also, um einige Konzertabende zu füllen.

Der zweite Support wird von den Amerikanern Bad Wolves​ gegeben, die sich 2018 mit ihrem Cover des Cranberries-Hits Zombie an die Spitze aller Charts katapultierten. Eigentlich sollte Cranberries-Sängerin Dolores O'Riordan auch an dem Cover mitwirken, verstarb jedoch unglücklicherweise am gleichen Tag, an dem sie ihre Vocals für den Song aufnehmen sollte. Bad Wolves veröffentlichten ihr Zombie-Cover trotzdem wenige Tage später und begeisterten damit Fans auf der ganzen Welt. Die Einnahmen aus diesem Erfolg ließ die Band vollständig O'Riordans Kindern zukommen. Aber auch darüber hinaus machen Bad Wolves „groovend inszenierten, fett produzierten Modern Metal US-amerikanischer Prägung“ (Metal Hammer​). Passenderweise ist Five Finger Death Punch-​​​Gitarrist und Mastermind Zoltán Báthory gleichzeitig auch der Manager der Wölfe.

Am 2. Februar 2020 spielen Five Finger Death Punch zusammen mit Megadeth und Bad Wolves in der Rockhal in Luxemburg. In Kooperation mit der Rockhal verlost hunderttausend.de 3x2 Tickets für das Konzert.

Hier Klicken zum Gewinnspiel!



Tickets gibt es im Vorverkauf für 58,00 Euro zzgl. Gebühren.​



Foto: Stephen Jensen