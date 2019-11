Doppelte Frauen-Power

Page Content

​​Für ihre Single Bring Me To Life​ ist die ​amerikanische Alternative-Rock-Band Evanescence​ heute international bekannt. Kaum jemand erkennt das Stück nicht an den ersten Takten und spätestens bei Refrain dürfte der Groschen fallen. Auch nach eine leichten Neuorientierung mit dem dritten Album Evanescence setzt die Band noch vorwiegend auf einen opulenten, orchestralen Klang, der perfekt mit Sängerin Amy Lees Stimme harmoniert. ​​Im Jahr 2017, sechs Jahre nach dem letzten Lebenszeichen, erschien das Best-Of-Album Synthesis. ​Dabei beschränkte man sich allerdings nicht auf schlichte Neuveröffentlichungen, sondern die größten Hits der Band wurden neu interpretiert und sogar ein paar neue Stücke schafften es auf die Platte. Evanescenc​e konnte aber nicht nur große Erfolge für sich selbst verbuchen, sondern Lee trug auch ihren Teil dazu bei, den Weg für Sängerinnen in der Rock- und Metal-Szene zu ebnen. Noch heute hört man in diesen Genres wenige weibliche Stimmen.

Eine Ausnahme von dieser Regel sind Within Temptation​, die zu den bekanntesten niederländischen Bands zählen und mit ebenfalls weiblichem Gesang von ​​Sharon den Adel glänzen​​.​​ Auch hier liegt der Fokus klar auf einem epischen Sound, der aber auf der Neuveröffentlichung Resist​ auch von elektronischen Elementen durchzogen ist.

Was also macht mehr Sinn, als eine gemeinsame Tour dieser beiden Bands? Am ​26. April 2020 führt die Worlds Collide-Tour Evanescence und Within Temptation nach Luxemburg in die Rockhal. Der Vorverkauf startete am 31. Oktober 2019. Tickets gibt es i​m Vorverkauf für ​63,00 Euro zzgl. Gebühren. Außerdem werden verschiedene VIP-Ticket-Pakete angeboten.​







​Foto von Within Temptation: Malte Schmidt