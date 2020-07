Page Content

​​Eine größere Welt – das ist es, was Corine entdeckt, als sie in der Mongolei während eines schamanischen Rituals in Trance fällt. Dabei war die Französin nur in die abgelegene Steppenregion gekommen, um im Rahmen ihrer Arbeit ethnographische Tonaufnahmen zu sammeln. Doch die Schamanin Oyun offenbart Corine, dass sie eine seltene Gabe besitzt, die ausgebildet werden muss. Zurück in Frankreich lassen die Erlebnisse in der Mongolei Corine nicht mehr los. Trotz des Widerstandes ihrer Familie kehrt sie in die Steppe zurück und begibt sich auf eine spirituelle Reise auf alten und vergessenen Wegen. Eine Reise, die ihr Leben und ihre westeuropäische Sichtweise für immer verändern wird.



Fabienne Berthaud (BARFUSS AUF NACKTSCHNECKEN) verfilmte mit dem Kinostar Cécile de France (L'AUBERGE ESPAGNOLE) die wahre Geschichte von Corine Sombrun, die diese im Buch "Mein Leben mit den Schamanen" (Goldmann Verlag) verarbeitet hat. Nach ihrer Ausbildung in der Mongolei arbeitet Sombrun heute mit Neurologen und Gehirnforschern zusammen, um die mentalen Mechanismen hinter den Trancezuständen zu verstehen und zum Beispiel für therapeutische Zwecke zu nutzen.



Fabienne Berthaus erforscht diese neue Welt mit sichtbarer Neugier und einem Händchen für Bilder und mongolischen (Laien)Darsteller*innen (mit Ausnahme der Darstellerin der Schamanin Oyun), die dem Film vor allem in der Mongolei einen fast schon dokumentarischen Charakter geben. Mehr als nur eine Fußnote bildet dabei beispielsweise der Umstand, dass Corines Begleiterin Naraa jene Dolmetscherin ist, die der „echten“ Corine vor fast 20 Jahren an der Seite stand.

Allgemein scheint der Film gelungen zu sein und beeindruckt mit "Atemberaubenden Landschaften", schreibt Le Journal des Femmes. Auch die Süddeutsche lobt das Werk und hebt hervor, dass man "auch als Zuschauer Teil dieser Exkursion und Sinnsuche" wird.







