Auftakt-Niederlage bei Hannover United

Foto: Doneck Dolphins​

Mit einer 78:56 Niederlage kehren die Dolphins vom Auswärtsspiel in Hannover zurück. Im Gegensatz zu dem Team aus Hannover dauerte es etwas bis die Trierer ins Spiel fanden. Dass man dadurch von Anfang an einem Rückstand hinterherlaufen musste, machte die Aufgabe nicht einfacher. Zudem hatten die Trierer Schützen allesamt nicht ihren besten Tag, immer wieder konnten auch vermeintlich einfache Würfe nicht verwandelt werden. Im zweiten Viertel kamen die Dolphins besser in Fahrt. Der Rückstand konnte etwas verkürzt werden und der Spielfluss wurde besser. Kurz vor dem Ende des Viertels wurde dieser durch ein technisches Problem wieder unterbrochen, als Neuzugang Miljan Grujic ein neues Rad benötigte und erst das Ersatzrad eines Mitspielers passend gemacht werden musste.

Mit einem 6-Punkte Rückstand ging es schließlich in die Halbzeit. Nach der Pause wurde Hannover​ noch stärker und stellte die Trierer Defense weiter vor große Probleme. Die starken Hannoveraner konnten wieder davonziehen und ließen keinen Zweifel daran, dass sie ihren ersten Heimsieg nach Hause bringen würden. So war es am Ende auch nicht mehr weiter tragisch, dass sich Dirk Passiwan - nach seinem 5. Foul - die letzten zwei Minuten der Partie von außen anschauen musste. Mit einem Spielstand von 78:56 endete schließlich eine Partie gegen einen starken Gegner, die deutlich die Schwächen der Dolphins aufzeigte. An diesen Defiziten wird nun in den kommenden Wochen intensiv gearbeitet.​

Valeska​ Finger kann dem Auftakt-Spiel dennoch positives abgewinnen: "Wir sind ohne große Erwartungen in das Spiel gegen Hannover gegangen, da unsere Vorbereitungszeit auf die Saison sehr kurz war. Auch wenn der Start in die Partie etwas holprig war, haben wir uns bis zur Halbzeit gut ran gekämpft, doch wollten in der zweiten Halbzeit einfach keine Körbe mehr fallen. Trotz Niederlage haben wir für uns sehr wichtige Erfolge erzielt. Wir konnten unseren neuen Spielern Miljan und Kim die erste Einsatzzeit in der Bundesliga geben und Corin hat seine ersten Punkte in der Liga erzielt. Das stärkt das Selbstvertrauen der Spieler und auch der Mannschaft."