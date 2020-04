(Dis)Tanz in den Mai

Page Content

​​Das könnte jetzt deutschlandweit Artikel Nummer 743 werden, der mit den Worten "In Zeiten von C..." beginnt. Wird er aber nicht. (Oder doch?) Lassen wir also das Offensichtliche weg und konzentrieren uns auf das Wesentliche: Morgen ist Hexennacht und es wäre doch gelacht, wenn man nicht auch digital in den Mai tanzen könnte - Dis-tanzen um genau zu sein. Das haben sich auch Craftprotz und die Luke gedacht und kurzerhand ein rundum sorglos-Paket zusammengestellt.

Bei musikalisch vielfältigem Programm werden Freunde und Freundinnen jedweder Tanzmusik fündig. Die Bandbreite reicht von Luke-Klassikern über Funk und Hip-Hop bis zu feinsten Klängen von Franco Piccolini. Die Setlist liest sich wie folgt:





Zum Twitch-Stream geht es über diesen Link: twitch.tv/luckysluketrier​





Neben guter Musik können sich die (Dis)Tänzer:innen zusätzlich auch mit Kaltgetränken versorgen lassen. Dafür hat Niko Weiler von Craftprotz ein regionales Proviant-Paket zusammengestellt. Für 30,00 Euro gibt es vier Biere, Viez, Myri, ein schickes Bierglas und was zum Snacken. Hier der komplette "Einkaufszettel":



​Biere:



Zils - Charlie Marx





Kraftbräu - Hell20





Petrusbräu - Treverer Pils





Craftwerk​ - IPA Hanf Radler



Sonstige Kaltgetränke:



Luke Myri





Franco Viez von Franco Piccolini​​



Und dazu:



Craftprotz-Bierglas



Beef Jerky (auf Anfrage eine vegetarische Alternative)

Das Paket kann heute und morgen (Mittwoch und Donnerstag) bei Craftprotz in der Palaststraße 10 in Trier abgeholt werden. Für 3,00 Euro Liefergebühr gibt es am Donnerstag zusätzlich einen Bringservice im Trierer Stadtgebiet.

Also: Maibaum auf- oder vorstellen, Bier kalt legen, Stream starten und in den Mai tanzen. Nur das Hexenfeuer muss in diesem Jahr vielleicht mal ausfallen - Feuerwehr und Hexen werden es euch danken.



Artwork: Lucky's Luke / Craftprotz