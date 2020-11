Page Content

​Trier. Deutlich über ein Jahr ist es her, dass der Trierer Stadtrat den sogenannten Klimanotstand verabschiedet hat. Ein turbulentes und herausforderndes Jahr später will die Lokale Agenda 21 Trier gemeinsam mit dem OK54 und der Heinrich Böll-Stiftung Rheinland-Pfalz Bilanz ziehen: Was hat sich seitdem getan – und wie können die Trierer:innen dazu beitragen, Trier klimafreundlich zu gestalten? Eine digitale Talkrunde am 18. November 2020 ab 19:00 Uhr (Live im OK54, sowie auf www.ok54.de, YouTube und Facebook) soll unter dem Titel „1 Jahr Klimanotstand in Trier: Nur Symbolpolitik oder Leitfaden für die Zukunft?“ Antworten auf diese Fragen finden.

Diskutiert werden die Themenbereiche Verkehr, Energie und klimagerechte Stadtentwicklung. Dabei sollen konkrete Herausforderungen und Beispiele für die Entwicklung Triers beleuchtet werden. Die Zuschauer:innen haben die Möglichkeit, live während der Sendung ihre Fragen und Anregungen über Social Media oder per Mail ins Studio zu bringen. Die zugeschalteten Talk-Gäste werden dann, unter Moderation von OK54-Geschäftsführer Sebastian Lindemans, auf diese Anregungen eingehen.

Als Talkgäste sind Prof. Dr.-Ing. Christoph Menke (Hochschule Trier), Maik Scharnweber (Büro für Mobilitätsberatung und Moderation) und Christian Kotremba (KlimawandelAnpassungsCOACH RLP) eingeladen. Live zugeschaltet sind mit Baudezernent Andreas Ludwig und Lorenz Heublein Vertreter der Städte Trier und Konstanz – der ersten deutschen Stadt, die den Klimanotstand erklärt hat. Zur Bereicherung der Diskussion steuern Expert:innen für klimarelevante Handlungsfelder ihre Einschätzungen in Form von Videostatements bei, unter anderem seitens der Stadtwerke Trier, dem Bauern- und Winzerverband, der EGP GmbH oder der Universität Trier.

Nach der Ausstrahlung wird die Talkrunde für alle, die die Übertragung verpasst haben, als Video-on-Demand auf dem YouTube-Kanal des OK54 zur Verfügung stehen. Wer bereits jetzt Fragen zum Thema Klimanotstand hat, kann diese per Mail an redaktion@la21-trier.de senden oder sie über die Social Media-Kanäle der Lokalen Agenda auf Instagram (@lokaleagenda​) oder Facebook ​(facebook.com/LokaleAgenda21TriereV) einreichen. Die Veranstalter freuen sich auf einen erkenntnisreichen Abend und möglichst viele Triererinnen und Trierer, die zu diesem wichtigen Thema mitdiskutieren.

Die Übertragung der Sendung ist über folgende Links zugänglich: ok54.de/webtv ​und www.youtube.com/OK54BürgerrundfunkTrier







Foto: Arnie Chou / Pexels