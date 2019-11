Mit dem Remix zum Erfolg

Page Content

​Sein Song Nevermind katapultierte Dennis Lloyd innerhalb kürzester Zeit zu internationalem Erfolg. Dabei ist Nevermind tatsächlich ein eigener Remix seiner zwei Monate zuvor erschienenen Single Nevermind (Alright). Lloyd war begeistert: Der Remix erreichte schnell 90.000 Klicks auf YouTube. Das erklärte allerdings nicht sein E-Mail-Postfach, das vor Mails von internationalen Labels überquoll. Dazu reichten heutzutage wohl kaum 90.000 YouTube Klicks? Tun sie nicht – Dennis Lloyd hatte seine Rechnung allerdings ohne Spotify gemacht: Dort toppte Nevermind die Global Viral Charts. Bis heute wurde der Song allein auf Spotify über 500.000.000 Mal gestreamt.

Für den Israeli war vorher allerdings eine ganze Zeit lang unklar, ob er wirklich das Zeug zum Musiker hatte. Lange wurde er von Mitschülern für seine Musik und für die Genres, für die er sich interessierte gemobbt. Von der Muse geküsst wurde Dennis Lloyd schließlich während einem einjährigen Aufenthalt in Bangkok: Dort konzentrierte es sich völlig ohne Internetzugang ausschließlich auf seine Musik und schrieb ganze 40 Songs, unter anderem auch Nevermind.

Im Sommer 2018 machte sich Dennis Lloyd zur MTFKRS Tour auf – seine erste Tour. Seitdem hat er mehr erfolgreiche Titel veröffentlicht, darunter Never Go Back, oder Leftovers, und der Hype ist ungebrochen. Gerade ist er unterwegs auf Never Go Back Tour quer durch Europa und die meisten Konzerte sind bereits ausverkauft. Für seinen Auftritt am 4. Dezember 2019 in der Rockhal in Luxemburg gibt es allerdings noch Karten.

Zusammen mit der Rockhal verlost hunderttausend.de 2x2 Tickets für das Konzert von Dennis Lloyd am 4. Dezember.

Hier Klicken zum Gewinnspiel!





Tickets gibt es im Vorverkauf ab 24,00 Euro zzgl. Gebühren unter rockhal.lu.​​





Foto: Pexels (Symbolbild)