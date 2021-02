Kulturstiftung dankt den Kulturschaffenden

Page Content

​​Mit dem Verkauf der aktuellen Kulturaktien warb Triers Kulturstiftung​ Ende des vergangenen Jahres Gelder ein, die nun in einer Aktion der Wertschätzung für Kulturschaffende gebündelt werden. Ziel ist es, möglichst vielen Kulturschaffenden ein 100-Euro-Geschenk als Dank und Anerkennung ihrer Arbeit geben zu können. Die ersten 50 Geschenke sind gesichert. Kulturaktien sind auch weiterhin erhältlich.

Der Betrag von 100 Euro wird in Form von „Trierer Geschenkgutscheinen“ zur Verfügung gestellt. Die Künstler:innen können diese Gutscheine (pro Geschenk-Gutschein-Paket zehn 10 Euro-Gutscheine) an mehr als 80 Akzeptanzstellen im Trierer Handel einlösen. Partner der Aktion ist die City-Initiative Trier​, die organisatorische Rückendeckung gibt und sich darüber freut, dass auf diese Weise Kulturschaffenden und auch den Trierer Betrieben geholfen wird.

Künstlerinnen und Künstler in Trier, die ohne Arbeitsverhältnis sind und Corona-bedingt Einnahmenausfälle haben, finden auf der Webseite www.kulturstiftung-trier.de ein kurzes Antragsformular zum Download. Dieses kann ausgefüllt an die Geschäftsstelle gemailt werden. Es folgt ein Bestätigungsschreiben der Stiftung, mit dem die Gutscheine in der Geschäfts​​​​​stelle der City Initiative abgeholt werden können.​



Eine Stiftung unterliegt wie alle gemeinnützigen Institutionen strengen Regeln bei der Mittelvergabe, daher muss der formale Weg beibehalten werden. Bei dieser Aktion dürfen alle Künstlerinnen und Künstler berücksichtigt werden, die mehr als die Hälfte ihres Lebensunterhalts aus freiberuflicher kulturschaffender Tätigkeit erwirtschaften. Das Trierer Finanzamt habe bei der Umsetzung dieser Aktion hilfreich mitgewirkt, betont Vorstandsvorsitzender Andreas Ammer. „Wir haben versucht, das Formblatt so einfach wie möglich zu halten. Unsere Zusammenarbeit mit dem 30-für-Trier e.V. wird vielen den Antrag erleichtern. Wer dort bereits Unterstützungshilfe bewilligt bekam, braucht nichts weiter auszufüllen, um uns die Zuwendung des Danke-Pakets zu ermöglichen.“



„Dank der großzügigen Unterstützung von Marcus Hübner mit seinem Pianohaus und seiner Stiftung können wir mit 50 Gutschein-Paketen starten,“ erklärt Ammer. Je mehr Bürger sich mit einer Kulturaktie beteiligen oder eine Spende machen möchten, umso mehr schöpferische und gestaltende Menschen können wir bedenken. Wir werden diese Aktion daher weiter fortsetzen.“ Ammer ​geht es wie seinen Vorstandskolleg:innen um weit mehr als unbürokratische Hilfe. „Es geht uns um Wertschätzung der künstlerischen Arbeit – sie ist ein relevanter Bestandteil unseres Lebenssystems.“ Die 100-Euro-Geschenke seien daher ausdrücklich mit großem Dank für diese unermüdliche Arbeit verbunden: Danke fürs Durchhalten!​​​​​​​



Wer sich an dieser Danke-Aktion für Trierer Künstlerinnen und Künstler beteiligen oder Stipendien für benachteiligte Kinder ermöglichen möchte, kann dies mit einer Spende an die Kulturstiftung oder dem Kauf einer Kulturaktie tun.